Bis zu 24.000 Euro im Jahr steuerfrei hinzuverdienen – das ermöglicht die neue Aktivrente ab Januar 2026 für Rentner. Doch es lauern auch Fallstricke. Steuerexpertin Maike Richterstetter von der Steuerplattform Taxfix erklärt, worauf Rentner achten müssen.

Bei der Aktivrente handelt es sich nicht um eine zusätzliche Rentenzahlung, sondern um eine Steuererleichterung. Laut Aktivrentengesetz erhalten sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer jenseits der Regelaltersgrenze einen zusätzlichen Steuerfreibetrag von monatlich 2.000 Euro. Das gilt auch für Menschen, die bereits im Ruhestand sind.

Selbständige und Frührentner ausgeschlossen

Menschen, die vor ihrem gesetzlichen Rentenalter in den Ruhestand gehen, erhalten hingegen keine Steuerbefreiung durch die Aktivrente, erklärt Richterstetter. Die Aktivrente greift erst ab der Regelaltersgrenze von 67 Jahren inklusive Übergangsregelungen. Frührentner und Empfänger der sogenannten „Rente mit 63“ gehen also leer aus.

Auch Selbstständige, Freiberufler, Gewerbetreibende, Land- und Forstwirte, aktiven Beamten sowie Minijobber sind von der Aktivrente ausgeschlossen. Allerdings kann ein Minijob zusätzlich zur Aktivrente ausgeübt werden. Seit Januar 2026 sind bei einem Minijob bis zu 603 Euro monatlich steuer- und sozialversicherungsfrei – also bis zu 7.236 Euro jährlich. In Kombination mit der Aktivrente können somit bis zu 31.236 Euro steuerfrei hinzuverdient werden.

Drei Besonderheiten der Aktivrente

Der Freibetrag wird direkt bei der Gehaltsabrechnung berücksichtigt. Besonders vorteilhaft: Der steuerfreie Zuverdienst erhöht nicht den Steuersatz auf übrige Einkünfte wie Mieteinnahmen oder Kapitalerträge. „Nur was über 2.000 Euro im Monat hinausgeht, wird zusammen mit der gesetzlichen Rente versteuer“, so Richterstetter.

Steuerfrei bedeutet jedoch nicht abgabenfrei: Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung werden weiterhin fällig, wobei der Arbeitgeber wie üblich die Hälfte übernimmt. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung entfallen komplett, Rentenbeiträge sind freiwillig.

Sozialversicherungspflichtig angestellte Rentner können weiterhin Rentenpunkte sammeln, wenn sie möchten. „Wer auf die freiwilligen Rentenbeiträge verzichtet, zahlt etwa die Hälfte der regulären Sozialabgaben. Wer einzahlt, sammelt weiter Rentenpunkte“, erklärt die Steuerexpertin.

Zehn Fallstricke bei der Aktivrente

Richterstetter warnt vor mehreren Stolpersteinen:

1. Zusatz- oder Sonderzahlungen können den Freibetrag überschreiten: Überstundenzuschläge, Nachtarbeitszulagen, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder Bonuszahlungen zählen zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Wer dadurch die 24.000-Euro-Grenze überschreitet, zahlt auf den übersteigenden Betrag Einkommensteuer.

2. Verrechnungsverbot: Freibetrag gilt monatlich:

Der maximale Freibetrag von 2.000 Euro gilt pro Monat. Der Freibetrag kann nicht ausgenutzt werden und verfällt, wenn er nicht in Anspruch genommen wird, da er nicht auf andere Monate übertragbar ist.

3. Unregelmäßige Arbeitszeiten erschweren die Planung:

Schwankende Monatsgehälter können dazu führen, dass der Freibetrag unbemerkt überschritten wird. Dies gilt insbesondere bei Stundenaufstockungen oder Vertretungen.

4. Arbeitgeber müssen die Aktivrente korrekt umsetzen:

Der Freibetrag wird über die Lohnabrechnung berücksichtigt. Fehler bei der Abrechnung können zu Nachzahlungen führen – häufig erst im Steuerbescheid.

5. Mehrere Jobs können nicht zusammengerechnet werden:

Der Freibetrag wird arbeitgeberseitig über eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung berücksichtigt. Bei mehreren Jobs ist eine eindeutige Zuordnung erforderlich. Der Steuervorteil kann in der Praxis nur über eine Lohnabrechnung genutzt und nicht auf mehrere Arbeitgeber aufgeteilt werden.

6. Witwenrente, Wohngeld & Co.: Auswirkungen auf andere Vergünstigungen prüfen:

Höhere Einkünfte können den Anspruch auf Witwenrente, Wohngeld oder andere einkommensabhängige Leistungen beeinflussen. Dies sollte vor Aufnahme einer Beschäftigung überprüft werden.

7. Steuerklasse beeinflusst die tatsächliche Ersparnis:

Je nach Steuerklasse fällt der Effekt der Aktivrente unterschiedlich aus, insbesondere für zusammenveranlagte Ehepaare mit Ehegattensplitting. In höheren Steuerklassen ist die Entlastung geringer als häufig erwartet.

8. Wechsel von Minijob zu sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung lohnt sich nicht immer:

Durch zusätzliche Sozialabgaben kann das Nettoeinkommen trotz Aktivrente niedriger ausfallen als erwartet.

9. Krankenversicherungsbeiträge können steigen:

Höheres Arbeitseinkommen kann – insbesondere bei freiwillig Versicherten – zu höheren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen führen.

10. Rückwirkende Korrekturen sind möglich:

Stellt das Finanzamt nachträglich fest, dass die Voraussetzungen für die Aktivrente nicht erfüllt waren, kann der Freibetrag rückwirkend aberkannt werden.

Bis zu 4.260 Euro durch Ehrenamt steuerfrei

Wer im Alter ein Ehrenamt in einem gemeinnützigen Verein ausübt, kann bis zu 960 Euro pro Jahr steuerfrei als Aufwandsentschädigung verdienen. Mit der Übungsleiterpauschale sind sogar noch zusätzliche 3.300 Euro ab 2026 möglich. Voraussetzung ist, dass es sich um zwei klar getrennte Tätigkeiten handelt. Dann können insgesamt bis zu 4.260 Euro pro Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei hinzuverdient werden.

„Die Aktivrente eröffnet Rentnern neue finanzielle Spielräume – im besten Fall bis zu 35.496 Euro steuerfrei pro Jahr“, sagt Richterstetter. „Gleichzeitig ist es wichtig, regelmäßig zu prüfen, was steuerlich sinnvoll ist und was gesundheitlich noch gut leistbar bleibt.