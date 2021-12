Steuerhinterziehung Deutsche Bank in USA angeklagt

Nach der bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereichten Anklage erwarb die Deutsche Bank 1999 eine Firma, die Aktien hielt, deren Verkauf über 100 Millionen Dollar an steuerpflichtigen Gewinnen eingebracht hätte.Um die Steuern nicht zahlen zu müssen habe die Bank stattdessen mit Hilfe eines anderen Unternehmens drei Strohfirmen gegründet: BMY Acquisition, BMY Acquisition und BMY Statutory Trust. Die drei Firmenmäntel bildeten eine unterkapitalisierte Zweckgesellschaft, die laut Staatsanwaltschaft “einzig und allein den Zweck hatte, eine Steuerschuld aufgebürdet zu bekommen, die sie nie zahlen konnte.”“Die Deutsche Bank versuchte, ihre etwaigen Steuerpflichten verschwinden zu lassen”, schrieb Staatsanwalt Preet Bharara in einer Mitteilung vom Montag. “Das war ein reines Hütchenspiel.”Renee Calabro, eine Sprecherin der Deutschen Bank in New York, sagte, die Bank habe in der Angelegenheit bereits eine Einigung erzielt.“Wir haben die Bedenken des Staates im Hinblick auf diese 14 Jahre zurückliegende Transaktion 2009 in einer Vereinbarung mit den US-Steuerbehörden in vollem Umfang bereinigt”, schrieb Calabro in einer E-Mail. “Im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ließen sie ihre Theorie fallen, wonach die Deutsche Bank diese Steuern hätte zahlen müssen. Uns ist nicht klar, wieso wir wegen derselben Steuern nochmals belangt werden, und wir beabsichtigen, uns energisch gegen diese Ansprüche zur Wehr zu setzen.”