Steuermuffel und Aktivist Hedgefondsmanager ätzt gegen Warren Buffett

“Besonders gerne vergleiche ich seine Worte mit seinen Taten”, sagte Loeb am Mittwoch auf der Hedgefondmanager-Konferenz SkyBridge Alternatives Conference im Hotel Bellagio in Las Vegas, an der auch viele vormalige Politiker und Prominente teilnahmen. Es gefalle ihm, wie Buffett Hedgefonds kristisiert, dabei habe er praktisch den ersten Prototyp eines Hedgefonds geschaffen, sagte Loeb.



“Er kritisiert die aktivistischen Aktionäre. Er aber war der erste aktivistische Aktionär. Er kritisiert Finanzdienstleister, aber investiert mit großem Vergnügen in der Branche”, sagte Loeb. Buffett sei zudem überzeugt, “dass wir alle mehr Steuern zahlen müssten, vermeidet die eigenen Steuern aber mit Vorliebe.”



Der 84-jährige Buffett hat seine Firmenholding Berkshire über 50 Jahre zu einem äußerst erfolgreichen Investmentvehikel ausgebaut. Gerade in seinen Jahresberichten und Medienauftritten kritisierte er immer wieder die Exzesse des Finanzsystems. Er hat unter anderem zu höherer Besteuerung von Reichtum aufgerufen.



Berkshire ist andererseits einer der größten Investoren bei US-Großbanken und hält milliardenschwere Beteiligungen an Wells Fargo & Co., Bank of America Corp. und Goldman Sachs Group Inc. Buffett erhält von Berkshire mit Sitz in Omaha im Bundesstaat Nebraska ein Jahresgehalt von 100.000 Dollar und hat einen Großteil seines Vermögens guten Zwecken vermacht. Buffett selber reagierte auf Nachfrage in seinem Büro nicht unmittelbar auf die Aussagen.



Loeb leitet die Hedgefondsgesellschaft Third Point, kauft Beteiligungen an Unternehmen und beginnt dabei zuweilen Kampagnen für Veränderungen im Management. Er unterstützte 2008 den Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama, hat seitdem aber der Regierung Angriffe auf die Wall Street vorgeworfen.