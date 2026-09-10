Nur die wenigsten wissen, wie man mit Fondspolicen bei Erbschaften und Schenkungen Steuern sparen kann. In einer Altersgruppe sind die Wissenslücken besonders groß.

Erbschaft und Schenkung Steuern sparen mit Fondspolicen: Nur jeder Fünfte ist gut informiert

Bei größeren Erbschaften oder Schenkungen fallen oft hohe Steuern an. Dass man mit Fondspolicen die Steuerlast erheblich senken, kann, wissen aber nur die wenigsten.

In Deutschland wird derzeit so viel vererbt und verschenkt wie selten zuvor. Laut Statistischem Bundesamt haben die Finanzverwaltungen in der Bundesrepublik 2025 Erbschaft- und Schenkungsteuer in Höhe von 21,4 Milliarden Euro festgesetzt. Das ist ein Anstieg von 60,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Höchstwert. Das dafür veranlagte Vermögen aus Erbschaften und Schenkungen stieg um 32,9 Prozent auf 150,5 Milliarden Euro.

Eine Studie des DIW Berlin im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung schätzt das gesamte jährliche Erb- und Schenkungsvolumen in Deutschland – einschließlich der steuerfreien Übertragungen – auf bis zu 400 Milliarden Euro und damit deutlich höher als frühere Berechnungen.

Und dieser Trend dürfte anhalten. „Deutschland steht in den kommenden Jahren vor einer der größten Erbschaftswellen seiner Geschichte“, heißt es von Liechtenstein Life. Doch viele Bürger seien darauf nur unzureichend vorbereitet. Das legt eine repräsentative Umfrage nahe, die das Meinungsforschungsinstitut Civey im April 2026 im Auftrag des Versicherers durchgeführt hat. Befragt wurden 2.500 Bundesbürger, die noch nicht in Rente sind.

Knapp 70 Prozent wissen nichts über Steuerersparnis durch Fondspolicen

Demnach räumen 69 Prozent der Teilnehmer ein, nicht zu wissen, dass bestimmte Fondspolicen gezielt zur Nutzung von Steuerfreibeträgen bei Erbschaften und Schenkungen eingesetzt werden können. Nur etwa jeder Fünfte (21 Prozent) kennt diese Möglichkeiten. Gemeint sind sogenannte Generationenversicherungen oder Wealth-Tarife, mit denen sich Vermögen gezielt übertragen und steuerliche Gestaltungsspielräume ausschöpfen lassen.

Beim Kenntnisstand zeigen sich laut der Umfrage deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen: Bei den 18- bis 29-Jährigen kennen rund 35 Prozent die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten – überdurchschnittlich viele. Bei den 40- bis 49-Jährigen liegt der Anteil dagegen nur bei 13 Prozent, ab einem Alter von 50 Jahren steigt er wieder an.

Mit Blick auf die politisch diskutierte Reform der Erbschaftsteuer – etwa einen möglichen lebenslangen Freibetrag von einer Million Euro – rechnet knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) nicht mit positiven Auswirkungen auf die eigene Situation. Rund ein Drittel (32 Prozent) erwartet dagegen Vorteile, knapp jeder Fünfte ist unentschlossen.

Beratungsbedarf beim Thema Vermögensübertragung

Rund 35 Prozent der Befragten geben laut Umfrage einen sehr hohen oder eher hohen Beratungsbedarf beim Thema Erben und Schenken an. 29 Prozent schätzen ihren Bedarf als eher gering ein, 27 Prozent sehen für sich keinen Beratungsbedarf, 9 Prozent können dies nicht einschätzen.

Michael Mebesius, Wealth-Experte bei Liechtenstein Life, sieht hier die Vermittler in der Verantwortung: Viele Bundesbürger liefen laut Mebesius Gefahr, aufgrund fehlenden Wissens steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten bei Erbschaften und Schenkungen ungenutzt zu lassen. Vermittler, die ihren Kunden die Möglichkeiten von Fondspolicen erschlössen, schafften damit einen Mehrwert für die Kunden und könnten ihr eigenes Geschäft langfristig ausrichten, so Mebesius.

Wie das in der Praxis funktionieren kann

Wie sich eine solche Gestaltung konkret auswirken kann, hat DAS INVESTMENT in seiner Serie „Praxisfall“ anhand eines fiktiven Beispiels durchrechnen lassen: Finanzplaner Georg Gerhardt vom EFC Financial Planning Center Rheinhessen begleitet darin einen vermögenden, verwitweten Vater, der sein Vermögen steueroptimiert an seine einzige Tochter vererben will. Statt das Kapital in einem klassischen Wertpapierdepot zu halten, empfiehlt Gerhardt, den Verkaufserlös als Einmalbeitrag in eine fondsgebundene Lebensversicherung einzubringen.

Entscheidend für den Steuervorteil ist laut dem Finanzexperten dabei, dass das Kapital der Tochter nicht als Einmalsumme, sondern als lebenslange Rente ausgezahlt wird: Dadurch sinkt der erbschaftsteuerlich relevante Kapitalwert des Anspruchs gegenüber einer direkten Vererbung des Depots deutlich. Im Rechenbeispiel von Gerhardt summiert sich die Steuerersparnis gegenüber der Vererbung eines vergleichbaren Fondsdepots auf rund 876.000 Euro – ein Effekt, der laut Finanzplaner vor allem bei größeren Vermögen zum Tragen kommt, etwa wenn zusätzlich Immobilien vererbt werden und der reguläre Freibetrag ohnehin ausgeschöpft ist.