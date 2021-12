Steuern statt Spenden: Deutschlands Superreiche setzen auf den Staat

Doch ob arm oder reich: Insgesamt spenden die Bundesbürger in der Tat weniger als die Amerikaner. So flossen in den USA im vergangenen Jahr 303,76 Milliarden Dollar in gemeinnützige Einrichtungen und Projekte. Diese Summe entspricht 2,1 Prozent des Bruttosozialprodukts der USA. Umgerechnet auf sämtliche Haushalte bedeutet das eine Durchschnittsspende von knapp 2.000 Dollar. Zum Vergleich: In Deutschland mit einem Bruttoinlandsprodukt von 2,4 Billionen Euro beträgt die jährliche Gesamtspendensumme 3 bis 5 Milliarden Euro. Das entspricht 36 bis 60 Euro pro Kopf.Der Grund der geringeren Spendenbereitschaft der Deutschen liegt im starken Sozialstaat. So nehmen wir es als selbstverständlich hin, dass der Staat sich um Aufgaben wie Bildung oder Gesundheit kümmert. In Amerika werden viele dieser Bereicht nur durch privat finanzierte gemeinnützige Organisationen abgedeckt.Dass die deutsche Oberschicht lieber Steuern zahlt als ihr Geld zu spenden, zeigt auch die "Initiative Vermögender für eine Vermögensabgabe" , die 2009 gestartet wurde. In einem Appell, der als Zeitungsanzeige erschien, forderten die gut betuchten Mitglieder der Initiative die Politik auf, sie durch eine Vermögensabgabe stärker zu belasten. Dadurch wollten sie die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise abmildern und die soziale Ungleichheit verringern. „Menschen mit einem Vermögen von über 500.000 Euro müssen mit einer auf zwei Jahre befristeten Vermögensabgabe in Höhe von jeweils 5 Prozent in die Pflicht genommen werden“, so ihr Vorschlag, dem sich 48 Vermögende angeschlossen haben.„Wer spendet oder stiftet, genießt Steuervorteile“, erklärte einer der Initiatoren der Aktion, Berliner Arzt Dieter Lehmkuhl gegenüber der „Frankfurter Rundschau“. Der Spender entziehe dem Staat Steuermittel und verteile sein Vermögen ohne demokratische Kontrolle. Damit gewinne der gut betuchte Wohltäter gesellschaftliche Gestaltungsmacht, die dem Staat zustehe. >> Welche vermögenden Deutschen den Appel für eine Vermögensabgabe unterstützen