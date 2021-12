Redaktion 02.07.2014 Lesedauer: 1 Minute

Steuersünder-CD Nach Selbstmord des Datendiebs beschlagnahmt die Schweiz sein Geld

Im März 2010 verkaufte der Schweizer Wolfgang U. den deutschen Behörden eine CD mit Steuersünder-Daten und kassierte dafür 2,5 Millionen Euro. Kurze Zeit später wurde der 42-Jährige von den Schweizer Behörden verhaftet und beging in seiner Zelle Selbstmord. Nun will die Schweiz an das Geld, das U. für die gestohlenen Daten von Deutschland bekam.