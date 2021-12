Steve Drew von Henderson Global Investors „Mit Dilma Rousseff sinkt Brasiliens Rating auf Junk-Niveau“

Erwartungsgemäß hat die Präsidentschaftswahl am Sonntag keinen klaren Gewinner hervorgebracht, sodass es am 26. Oktober zu einer zweiten Runde zwischen der Amtsinhaberin Dilma Rousseff und ihrem Rivalen Aécio Neves kommen wird.Bei der Stichwahl werden zwei gegensätzliche Visionen für die Entwicklung Brasiliens gegeneinander antreten. Die Meinungen darüber, wer am Ende die Präsidentschaftswahl gewinnen wird, gehen auseinander.Die Wählerschaft ist geteilt zwischen denen, die weitermachen wollen wie bisher und die Amtsinhaberin unterstützen, die Investitionen in Sozialprogramme und Infrastruktur in Aussicht stellt, und den anderen, die mit Inflationsbekämpfung und dringend benötigten Reformen die Konjunktur in Gang bringen wollen.Am 26. Oktober wird der Kandidat gewinnen, der die Wähler der drittplatzierten Kandidatin Marina überzeugen kann, dass er über das Programm verfügt, das für die Zukunft Brasiliens gut ist.Viele Anleger hoffen, dass der wirtschaftsfreundliche Neves eine marktfreundliche Politik umsetzen, die Inflation bekämpfen und notwendige Reformen einleiten wird, die dem Wirtschaftswachstum auf die Sprünge helfen. Es gibt Anzeichen, dass Anleger in Brasilien zurzeit Long-Positionen in risikoreichen Anlagen eingehen, wobei umfangreiche Kapitalzuflüsse hauptsächlich aus Russland, aber auch aus US-amerikanischen Cross-Over-Accounts zu verzeichnen sind