Steve Jobs tritt zurück, was passiert mit der Apple-Aktie?

Gestern reagierten die Analysten einigermaßen gelassen auf Jobs' Rücktritt. Auch wenn der Mann mit den genialen Ideen und dem einzigartigen Verkaufstalent nicht mehr in der ersten Reihe tanzt, werde Apple wohl weiterhin auf der Erfolgsspur bleiben können, so der Tenor. Schließlich werde es sich Jobs nicht nehmen lassen, auch zukünftig an der Konzernstrategie mitzufeilen.Auch Stuart O’Gorman und Ian Warmerdam, Managern des Henderson Horizon Global Technology Fund, bereitet der Rücktritt von Jobs keine großen Bauchschmerzen. In einem aktuellen Kommentar schreiben sie: "Apple bleibt auf Erfolgskurs, nicht zuletzt weil der Markt über die Gesundheitsprobleme von Jobs Bescheid wusste. Im aktuellen Preis der Aktie ist sicherlich keine „Jobs-Prämie“ enthalten. Außerdem bleibt Jobs Chairman von Apple und spielt in dieser Funktion weiterhin eine wichtige Rolle."Die Henderson-Fondsmanager weiter: "Apple notiert beim Elffachen der erwarteten Gewinne und ist damit nur unwesentlich höher als der Gesamtmarkt bewertet. Berücksichtigt man die hohen Liquiditätsbestände, ist die Bewertung sogar günstiger als der Gesamtmarkt und der Technologiesektor. Und das bei einer hervorragenden Marktposition und einem Umsatzwachstum im zweiten Quartal von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr." Doch es gibt auch skeptische Stimmen: Anfang des Jahres, als Jobs seine Auszeit bekannt gab, sah zum Beispiel Gunther Kramert, Fondsmanager des Unisector Hightech A, die Zukunft von Apple ohne Jobs weniger rosig: „Steve Jobs ist längerfristig sehr wichtig für Apple, da er es in der Vergangenheit exzellent verstanden hat, die zukünftigen Kundenbedürfnisse für Konsumelektronik zu identifizieren, zukünftige Trends frühzeitig zu erkennen und diese erfolgreich in Produkte umzusetzen“.Außerdem sei Jobs ein einzigartiger Vermarktungsprofi. „Der Umsatz von Apple in der Vergangenheit ist im Wesentlichen auf all diese Fähigkeiten zurückzuführen“. Erst neulich verkaufte Edouard Carmignac Apple-Aktien in großen Stil - mit einem satten Gewinn versteht sich -, um seinen Flagschiff-Fonds Carmignac Investissement defenisver aufzustellen.