Verantwortungsbewusste Kapitalanlage Ein Stewardship-Fokus hilft durch ein unsicheres Marktumfeld

Durch die Übernahme und Integration des EMEA-Asset-Management-Geschäfts der Bank of Montreal (BMO GAM (EMEA) hat Columbia Threadneedle Investments komplementäre Stärken gebündelt: Gemeinsam sollen sich ergänzende Anlagekompetenzen und Vertriebsnetze den Kunden einen Mehrwert bieten. Die gebündelte Kompetenz soll die Schaffung von Werten durch intensive Forschung, das Vorantreiben echter Veränderungen durch aktives Engagement und somit zu einer nachhaltigen, langfristigen Wertschöpfung gemäß den Erwartungen der Kunden beitragen.

Beispiele hierfür sind die Konsolidierung der Führungsebene für verantwortungsbewusstes Investieren (RI) in einer globalen Funktion mit Claudia Wearmouth als Global Head of Responsible Investment sowie die Ernennung eines Head of Responsible Investment Implementation. Diese Schritte sollen das strategische Ziel unterstützen, die Kapazitäten von Columbia Threadneedle Investments für verantwortungsbewusstes Investieren unternehmensweit weiter auszubauen.

Derzeit arbeiten mehr als 40 RI-Analysten daran, den Kunden, Anlageexperten und dem gesamten Unternehmen durch ihr Fachwissen in den Bereichen ESG-Themenresearch, ESG-Integration, ESG-Politik und Kundenberichterstattung zu unterstützen. 20 dieser Analysten konzentrieren sich auf Engagement und Abstimmungen, eine wesentliche Stärke des Angebots des Asset Managers im Bereich der verantwortungsbewussten Investitionen.

„Wir werden nicht nachlassen, um die sich wandelnden Erwartungen unserer Stakeholder in unserer Rolle als verantwortungsvoller Vermögensverwalter zu erfüllen“, betont das Team für verantwortungsvolles Investieren bei Columbia Threadneedle Investments.

Wie das erreicht werden soll, und welche Fortschritte gemacht werden – darüber klärt der Stewardship Report auf.

Zum aktuellen Stewardship Report geht es hier.