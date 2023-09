Asien im Fokus Wie Investoren zu einer kohlefreien Zukunft beitragen können

Jane Ho, BNP Paribas AM

In Asien liegt ein besonderer Schwerpunkt der Stewardship-Aktivitäten von BNP Paribas Asset Management auf dem gerechten Übergang zu einer kohlenstoffarmen und nachhaltigen Wirtschaft. Dabei spielt der schrittweise Ausstieg aus der Kohle als CO 2 -intensive Energiequelle eine zentrale Rolle.

In der Region gibt es viele staatliche Unternehmen. Daher ist politisches Engagement ein wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen. Dieses ergänzt die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Aufsichtsbehörden und anderen Stakeholdern.

Ebenfalls wichtig sind Koalitionen wie das Asien-Pazifik-Netzwerk der Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ APAC). Bei der GFANZ handelt es sich um einen globalen Zusammenschluss von Finanzinstituten, die sich für die beschleunigte Dekarbonisierung der Wirtschaft einsetzen. GFANZ APAC arbeitet an freiwilligen Leitlinien für die Finanzierung der vorzeitigen Stilllegung von Kohlekraftwerken im asiatisch-pazifischen Raum.

Raus aus der Kohle, rein in die Erneuerbaren

Die Kohleverstromung ist die weltweit größte Quelle von CO 2 -Emissionen. Zwar hat die Nutzung der Kohlekraft global gesehen wahrscheinlich im Jahr 2022 ihren Höhepunkt überschritten. In Asien aber wird sie aufgrund des wachsenden Energiebedarfs voraussichtlich noch einige Jahre weiter ansteigen.

Der schrittweise Ausstieg aus der Kohleverstromung bei gleichzeitiger Sicherstellung einer erschwinglichen und zuverlässigen Energieversorgung erfordert eine sorgfältige Planung. Die Abhängigkeit von der Kohle muss verringert werden, während Investitionen in erneuerbare Energien, Netzinfrastruktur und Stromspeicher zulegen müssen.

Ein glaubwürdiger Kohleausstieg – mit breiter öffentlicher Unterstützung und ehrgeizigen Zielen – erfordert die Zusammenarbeit sämtlicher betroffener Akteure. Eine Möglichkeit, ihn zu bezahlen, sind Mischfinanzierungen. Dabei werden philanthropische und staatliche Mittel sowie Investitionskapital aus dem Privatsektor genutzt.

Kohle dominiert Asiens Energieversorgung – noch

Die Stewardship-Politik von BNP Paribas Asset Management befasst sich mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen sowie mit unserem Ansatz für verantwortungsvolles Geschäftsgebaren – also den Mindesterwartungen, die wir an unsere Portfoliounternehmen stellen.

Die Notwendigkeit des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Energieversorgung ist in Asien besonders hoch. Kohle ist in der Region eine dominierende Energiequelle für die Stromerzeugung. Die dortigen Versorgungsunternehmen sind für 23 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Dementsprechend sind sie ein Schwerpunkt unseres Engagements: Wir ermutigen und unterstützen sie dabei, ihre Strategien zur Dekarbonisierung ehrgeiziger zu gestalten.

Investoren als Zukunftsgestalter

Ein Beispiel aus der Praxis: Im Rahmen der Organisation Asia Investor Group on Climate Change diskutierten wir das Klimakonzept eines in Hongkong notierten chinesischen Energieversorgers Wir forderten ihn auf, aus der Kohleverstromung auszusteigen und sich ein Netto-Null-Emissionsziel zu setzen. Daraufhin erklärte das Unternehmen, bis 2040 die Kohleverstromung zu beenden und bis 2050 Netto-Null-Emissionen anzustreben. Das war ein entscheidendes Marktsignal für den Netto-Null-Umstieg in Asien.

Dies zeigt, wie wir unsere Rolle als Zukunftsgestalter wahrnehmen und unseren Einfluss und unsere Investitionen nutzen, um die Energiewende, ökologische Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung und integratives Wachstum zu fördern.