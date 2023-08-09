Ablösung für Norbert Wolf Steyler Fair Invest bekommt eigenen Chef

Der Investmentarm der Steyler Ethik Bank erhält neue Spitze
Steyler Fair Invest hat einen neuen Chef: In die Position tritt ab sofort Christoph Schmitt. Schmitt löst Norbert Wolf ab, der die Aufgabe bislang in Personalunion übernommen hatte. Hauptamtlich ist Wolf jedoch auch Hauptgeschäftsführer der Unternehmensmutter Steyler Ethik Bank.
„Durch die neue Organisationsstruktur haben wir jetzt eine klare Trennung zwischen Aufgaben der Bank und der Steyler Fair Invest“, heißt es in einem Post der Steyler Ethik Bank in dem Berufsnetzwerk Linkedin. Schmitt und sein Team könnten sich nun „ganz auf die Weiterentwicklung der Steyler-Fonds konzentrieren“.
Schmitt war zuvor bereits für die Steyler Ethik Bank tätig. Bisher betreute er dort institutionelle Kunden.
Neben dem Fondsgeschäft wolle man bei Steyler Fair Invest auch in der Nachhaltigkeitsberatung und der Portfolioverwaltung wachsen, heißt es weiter.
Steyler Fair Invest - Investmentarm der Steyler Ethik Bank
Steyler Fair Invest ist die Anlagemarke der Steyler Ethik Bank. Der Anlagemanager bietet drei Fonds an, die von den namhaften Fondsprofis Elmar Peters und Thorsten Vetter (ehemals Flossbach von Storch) sowie Alexander Mozer (ehemals Ökoworld) gelenkt werden.
Steyler Fair Invest kooperiert mit der Fondsboutiquen-Plattform Squad Fonds, die sich auch um den Vertrieb der drei Fondsprodukte kümmert.