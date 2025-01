Fondsgesellschaft Acatis geht an eine Familienstiftung über

Acatis wappnet sich für die Zukunft: Hendrik Leber und seine Frau Claudia Giani-Leber haben ihre Anteile an der Acatis Kapitalverwaltungsgesellschaft an die Araucaria Familienstiftung übertragen. Betroffen sind zum einen Anteile, die beide unmittelbar hielten, sowie zum anderen Anteile, die beide über die Alta Vista Corporate Finance Beratung innehatten.

Nach der Umorganisation hält Familie Leber immer noch mittelbar Anteile an dem Unternehmen – denn hinter der Stiftung steht ebenfalls die Familie Leber. Zehn Prozent der Anteile verbleiben wie zuvor bei dem ehemaligen Acatis-Geschäftsführer Faik Yargucu.

Statt geschäftsführende Gesellschafter jetzt Geschäftsführer

Hendrik Leber und Claudia Giani-Leber sind damit formal nur noch Geschäftsführer des Unternehmens. Neben ihnen steht außerdem Jörg Engelbrecht-Cramer an der Spitze der Stiftung. „Operativ ändert sich nichts“, versicherte Leber in einem aktuellen Webinar seines Hauses, in dem er auch auf die neuen Eigentümerverhältnisse einging. Er erläutert: Seit rund drei Jahren hätten er und seine Frau ihre Anteile sukzessive in die Familienstiftung „hineingeschenkt“. Dieser Prozess sei zum 31. Dezember abgeschlossen gewesen.