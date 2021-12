Private Altersvorsorge Stiftung Warentest kritisiert nachhaltige Fondspolicen

Fondsgebundene Rentenversicherungen erscheinen in Zeiten niedriger Zinsen zwar als ertragreicher als klassische Policen. Sie seien aber oft teuer und daher mit Vorsicht zu genießen, warnt die Stiftung Warentest in der Oktober-Ausgabe ihrer Zeitschrift Finanztest. Für Sparer mit einer Laufzeit von 20 Jahren oder länger könnten einige aber dennoch in Frage kommen. Das liege vor allem an den steuerlichen Vorteilen dieser Anlageform.

In dem aktuellen Test untersuchte Finanztest 29 fondsgebundene Rentenversicherungen ohne Kapitalgarantie. Mit ihnen investieren die Sparer in nachhaltige Investmentfonds, welche von der Stiftung Warentest empfohlen werden. Wer besonders strenge Nachhaltigkeitskriterien anlegt, finde zwar nur wenige Policen. Es gebe aber weitere Versicherer, die Exchange Traded Funds (ETFs) mit schlechteren Nachhaltigkeitsnoten anböten.

Wandel im Produktangebot der Versicherer

Mit Offerten in unterschiedlichen Grüntönen erschließt sich die deutsche Assekuranz einen Zukunftsmarkt, beobachtet Georg Goedeckemeyer. „Das wachsende Interesse der Anleger, die aktuellen Ereignisse in unserem Leben, das Bewusstsein in der Verantwortung für unsere Zukunft – all das trägt dazu bei, dass die Lebensversicherer ihr Nachhaltigkeitsangebot immens verbessert haben“, so der Bereichsleiter Rating beim Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP).

Die Top-Tarife der Fondspolicen-Anbieter (in alphabetischer Reihenfolge)

Lebensversicherer Produktname Nachhaltigkeitsnote Allianz Privatrente Invest Flex Green Exzellent Allianz Privatrente Invest Flex E xzellent Alte Leipziger AL Rente Flex E xzellent Alte Leipziger Flexible Fondsrente AL Fonds E xzellent Continentale Rente Invest E xzellent Ergo Life Ergo Rente Chance Select E xzellent Ergo Vorsorge Rente Balance E xzellent Ergo Vorsorge Rente Chance E xzellent HDI Clever Invest Privatrente E xzellent LV 1871 Mein Plan E xzellent Standard Life Maxxellence Invest E xzellent Stuttgarter Flexrente Performance Plus E xzellent Swiss Life Investo E xzellent WWK Premium Fonds Rente E xzellent Zurich Dt. Herold Vorsorgeinvest Spezial E xzellent Barmenia Privatrente Invest Sehr gut Basler Invest Garant S ehr gut Basler Invest Vario S ehr gut Condor Congenial Privat S ehr gut Continentale Rente Invest Garant S ehr gut Die Bayerische Fondsrente S ehr gut Die Bayerische Garantierente Zukunft S ehr gut Ergo Life Ergo Eco-Rente Chance S ehr gut Hannoversche Fondsrente S ehr gut HDI Two Trust Vario Privatrente S ehr gut Inter Mein Leben® Rentenversicherung S ehr gut Inter Risk Iris – Die Fondsrente S ehr gut Münchener Verein Privatrente Balance S ehr gut Neue Leben Aktivplan S ehr gut Neue Leben Strategieportfolio S ehr gut Nürnberger Fondsgebundene Privatrente S ehr gut Swiss Life Maximo Privatrente S ehr gut Targo Investment-Rente S ehr gut Universa Topinvest Rente S ehr gut Volkswohl Bund Fondsgebundene Rentenversicherung Next S ehr gut V olkswohl B und Fondsgebundene Rentenversicherung S ehr gut WWK Premium Fondsrente Protect S ehr gut

Grundlage des Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Ratings sind private und fondsgebundene Rentenversicherungen und deren Fondssortiment. Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung

Das hohe Tempo des Wandels im Produktangebot der Versicherer zeige sich auch im aktuellen Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating des IVFP: Im vorigen Jahr haben noch erst knapp 20 Tarife die Bestbewertungen erhalten. Aktuell sind es mit 39 fast doppelt so viele Tarife. Das liege am gewachsenen Angebot an Tarifen mit Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Teilweise kamen neue Produkte auf den Markt. Teilweise erhielten aber auch bestehende Tarife nun eine rein nachhaltige Ausrichtung.

Auch IVFP testet nachhaltige Fondspolicen

Das IVFP untersuchte für sein diesjähriges Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating insgesamt mehr als 90 Tarife von 41 Anbietern auf 18 Kriterien hin. Ziel der Analysten sei es, Finanzberatern eine erste Übersicht zu verschaffen, welche Versicherer sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen und gegebenenfalls ein passendes Vorsorgeprodukt im Angebot haben. Denn Vermittler müssen bei ihrer Beratung künftig auch Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden berücksichtigen.

Das Rating sei damit als Ausgangspunkt für eine persönliche Recherche zu interpretieren und ergänze die Produktratings des IVFP. Der Schwerpunkt der Untersuchung liege zwar auf die Auswahl an Investmentfonds. Doch der IVFP bewertet auch den Nachhaltigkeitsansatz der Fondspolice „Pangaea Life Investment Rente“ aufgrund seiner Einzigartigkeit im Anlagekonzept mit einem Spezialfonds in einer gesonderten Untersuchung als ausgezeichnetes Produkt.