72 Versicherungen im Test Finanztest empfiehlt jede 2. Unfall-Assistance-Police

Die Stiftung Warentest findet 35 von 72 geprüften Unfall-Assistance-Versicherungen am deutschen Markt empfehlenswert. Diese Policen bieten nach einem Unfall Soforthilfe im Alltag: zum Beispiel beim Einkauf, bei Arztbesuchen oder Fahrten zu Therapieterminen. Besonders für Alleinstehende und Senioren, deren Familien weit entfernt leben, sei dies sinnvoll. So lautet das Fazit der Analysten in der November-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest.

Die Policen gibt es entweder als Teil einer Unfallversicherung oder als eigenständigen Tarif. Statt einer Kapitalleistung – wie bei klassischen Unfallversicherungen – organisieren die Versicherungen praktische Hilfeleistungen und bezahlen diese. Die Kosten variieren unter anderem je nach enthaltenen Leistungen und Alter bei Abschluss. Empfehlenswerte Tarife kosten für 65-Jährige zwischen 48 und 225 Euro im Jahr, 75-Jährige zahlen zwischen 69 und 333 Euro dafür.

Die 35 empfehlenswerten Angebote erfüllen den von Finanztest definierten Mindestumfang bei Hilfeleistungen und enden nicht automatisch beim Erreichen eines Höchstversicherungsalters. Auch wenn manche Versicherungen Menschen ab 70, 75 oder 80 Jahren gar nicht mehr aufnehmen. Im Vergleich zu Hilfen, die bei den Krankenkassen beantragt werden können, leisten die privaten Versicherer schneller, unbürokratischer und meist länger.