Die Auswirkungen der Finanzkrise haben die Vermögensanlage der Stiftungen grundlegend verändert. In den vergangenen Jahrzehnten waren festverzinsliche Wertpapiere, vor allem Staatsanleihen, für Stiftungen ein ideales Anlageinstrument – planbare Erträge bei überschaubarem Risiko. Das ist vorbei.Der risikolose Zins ist verschwunden. In Zeiten künstlich niedriger Zinsen und massiver Eingriffe von Notenbank und Politik müssen Stiftungen den Risikobegriff für sich neu definieren. Nicht kurzfristige Schwankungen des Stiftungsvermögens, sondern die dauerhaften negativen Realzinsen sind zukünftig das Hauptproblem. Viele Stiftungen sind nur unzureichend darauf vorbereitet.Wir haben uns mit den Verantwortlichen zusammengesetzt und zunächst die bestehende Anlagepolitik überarbeitet. Ziel war, das Stiftungskapital in den kommenden Jahren real zu erhalten bei gleichzeitiger Generierung von ordentlichen Erträgen zur Aufrechterhaltung der Fördertätigkeit. Schnell war klar, dass wir uns von einer auf Anleihenbasierenden Strategie in Richtung liquider Sachwerte bewegen müssen.Wir haben vor allem drei Dinge verändert: 1.) Die maximal zulässigeAktienquote wurde von 20 Prozent auf 40 Prozent verdoppelt. 2.) wurde die Aufnahme von Edelmetallen und Immobilien ins Depot ebenso erlaubt wie eine breitere Diversifikation bei Fremdwährungen. 3.) Darüber hinaus wurden die Bonitätsanforderungen im Anleihebereich etwas gelockert, ohne dabei das notwendige Maß an Qualitätsanforderungen aufzugeben.Das ist richtig. Aber Stiftungen müssen, wenn sie ihre Ziele erreichen wollen, schrittweise mehr Risiko nehmen. Umso wichtiger ist ein kontrolliertes Risikomanagement: eine breite Streuung der Risiken, Flexibilität durch aktives Portfoliomanagement und die Fokussierung auf Qualität.Wir sind schon einen großen Schritt des Weges gegangen. Relativ zeitnah wurde die Aktienquote erhöht. Über Aktien lassen sich die Vorteile einer Sachwertanlage mit einer attraktiven Ausschüttung kombinieren. Wir investierten in global aufgestellte Unternehmen mit gesunder Bilanz und attraktiver Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite unseres Aktienportfolios liegt aktuell bei über drei Prozent. Darüber hinaus haben wir ersteInvestments in Gold getätigt und uns an einem Immobilienportfolio beteiligt.Mit dem Aufbau eines internationalen Aktienportfolios steigt der Anteil an Fremdwährungen. Zusätzlich haben wir vereinzelt in Fremdwährungsanleihen investiert. Fremdwährungen dienen nicht der Spekulation, sondern vielmehr der Risikostreuung. Investition in starke Währungen wie der Norwegischen Krone, dem Singapur-Dollar oderdem Schweizer-Franken reduzieren die Schwankungen des Portfolios deutlich. Wir müssen mit der Erkenntnis leben, dass der Euro sich in die Reihe der schwachen Währungen eingereiht hat.