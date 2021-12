Fondsklassiker unter der Lupe Schwung für den Acatis Aktien Global

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Hendrik Leber ist im Februar 64 geworden, doch wenn er ein spannendes Investment-Thema ausfindig gemacht hat, versprüht der Gründer der Frankfurter Investmentboutique Acatis nahezu kindliche Begeisterung. So auch im jüngsten, dem 1997 aufgelegten Fondsklassiker Acatis Aktien Global (ISIN: DE0009781740) gewidmeten Online-Seminar seines Hauses. Eine geschlagene Stunde lang sprach Leber vor allem über eines: die Chancen, die er völlig losgelöst von der allgegenwärtigen Corona-Pandemie in den kommenden Jahren in der Biotechnologie und in damit verwandten Bereichen sieht. „Im Gesundheits-Sektor...

„Im Gesundheits-Sektor findet jenseits von Internet, Notenbank-Politik, Wahlen, Brexit und Inflation vor unseren Augen eine Revolution statt, die die Welt verändern wird“, schwärmt Leber. Für mehr und mehr Krankheiten gebe es eine Therapie, und es seien plötzlich Dinge möglich, die noch vor wenigen Jahren nicht vorstellbar schienen. Als Beispiele nennt der Fondsmanager den Einsatz von Antikörpern in der Krebsbekämpfung oder neuartige Medikamente gegen Hepatitis C. Hinzu komme, dass der Sektor praktisch automatisch wachse, denn: „Die Menschen leben zwar gesünder und werden dadurch älter. Aber die Krankheiten, die dann im Alter kommen, verursachen immer höhere Kosten.“

Hendrik Leber ist im Februar 64 geworden, doch wenn er ein spannendes Investment-Thema ausfindig gemacht hat, versprüht der Gründer der Frankfurter Investmentboutique Acatis nahezu kindliche Begeisterung. So auch im jüngsten, dem 1997 aufgelegten Fondsklassiker Acatis Aktien Global (ISIN: DE0009781740 ) gewidmeten Online-Seminar seines Hauses. Eine geschlagene Stunde lang sprach Leber vor allem über eines: die Chancen, die er völlig losgelöst von der allgegenwärtigen Corona-Pandemie in den kommenden Jahren in der Biotechnologie und in damit verwandten Bereichen sieht.

Aus 10.000 Euro, im Mai 1997 angelegt, wurden bis heute 84.866 Euro, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 9,4 Prozent entspricht (Stichtag: 5. Februar 2021). Das alles ohne einen einzigen Fondsmanagerwechsel. Allein schon letzteres verleiht dem Acatis Aktien Global unter den 100 von DAS INVESTMENT regelmäßig verfolgten Fondsklassikern eine nahezu einzigartige Stellung.

Quelle: Morningstar

Und sonst? Etwas besorgt zeigt sich Leber wegen der in einigen Marktbereichen überhandnehmenden Zockerei – der jüngste Hype um die Gamestop-Aktie etwa erinnert ihn fatal an das Geschehen am Neuen Markt um die Jahrtausendwende. „Das kann noch eine ganze Weile gutgehen, deutet aber auf eine Überhitzung hin“, warnt er. Was für den Gesundheits-Sektor als Ganzes momentan allerdings kaum gelte. „Die Börse hat die neuen Möglichkeiten vielfach noch gar nicht richtig wahrgenommen“, folgert Leber – und freut sich, für einen Moment wieder ganz Kind, auf den Moment, an dem sich das ändert.

>> zur Liste aller Fonds der Kategorie Aktien Global Standardwerte