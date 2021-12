Svetlana Kerschner 24.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

Stimmen zum Kleinanlegerschutzgesetz „Wer noch eine Sachkundeprüfung benötigt, muss sich beeilen“

Am gestrigen Donnerstag hat der Bundestag das Kleinanlegerschutzgesetz verabschiedet. Was Vertreter der Berater- und der Crowdfunding-Branche von den neuen Vorschriften halten. Ronald Perschke von Going Public macht den Anfang.