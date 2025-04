Am 8. Mai stellt die Allianz ihr überarbeitetes Vorstandsvergütungssystem auf der Hauptversammlung vor. Der Stimmrechtsberater empfiehlt Aktionären, dagegen zu stimmen. Das berichten mehrere Medien wie zum Beispiel das „Handelsblatt“ übereinstimmend. In diesem Fall müsste der Aufsichtsrat ein überarbeitetes System vorlegen und erneut zur Abstimmung stellen. Gerade angelsächsische Investoren folgen bei Hauptversammlungen häufig dem Rat von Stimmrechtsberatern, erklärt das „Handelsblatt“.

Die Allianz rechtfertigte ihr Vergütungssystem in einem Brief an die Aktionäre unter anderem mit ihrer führenden Rolle als Anbieter betrieblicher Altersvorsorge (bAV). Es sei daher „eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass die Vorstandsvergütung in hohem Maße an das eigene Produktangebot gekoppelt ist“. Außerdem seien die Pensionsbeiträge transparent und marktüblich und stünden im Einklang mit den langfristigen Interessen der Aktionäre, erklärte die Allianz.

Belohnung für Niedrigrendite

Neben den Pensionsbeiträgen übt ISS in seinem Bericht auch Kritik am langfristigen Bonusprogramm (Long-Term Incentive Plan, LTIP) der Allianz, welches zur Belohnung von Führungskräften für die Erreichung mehrjähriger Unternehmensziele konzipiert wurde. Diese Ziele umfassen typischerweise mehrere Jahre und sind an spezifische Leistungskennzahlen sowie die Entwicklung des Aktienkurses gebunden.

ISS kritisiert, dass die im Bonusprogramm festgelegten Leistungsziele nicht herausfordernd genug gestaltet seien. So könnten Auszahlungen im Rahmen dieses Programms selbst dann erfolgen, wenn die Rendite für Allianz-Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) bis zu 50 Prozentpunkte unter jener anderer europäischer Versicherungsunternehmen liegt.

Die Leistungsziele des Programms seien anspruchsvoll und angemessen, kontert die Allianz. Zudem seien Auszahlungen im Rahmen des LTIP nicht ausschließlich von der relativen Aktienkursentwicklung abhängig, sondern unterlägen auch einer „langfristigen Leistungsbemessung“ durch den Aufsichtsrat. Diese könnte die Auszahlung bestätigen oder aber zu einer Korrektur nach unten bis hin zu null führen.