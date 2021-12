Stimmungsbild: Die besten Adressen in Sachen Geldanlage

Am besten bewerten die User von Who Finance die Quirin Bank. Mit 4,74 Punkten im Durchschnitt (von maximal 5 möglichen) erhielt die Honorarberaterbank die beste Gesamtnote, sowie die beste Einstufung in den Kategorien Servicequalität und Angebotsqualität (siehe Tabelle). Auf Rang Zwei folgt der Versicherungskonzern Allianz mit 4,71 Gesamtpunkten und den besten Einschätzungen und Empfehlungsbereitschaft und Beratungsqualität. Während die Bewertung der Quirin Bank auf 120 Einzelbewerungen ihrer Berater durch Verbraucher beruht, wurden die Allianzvertreter lediglich von 17 Usern bewertet. Die Liste ist somit nicht repräsentativ, sondern gibt lediglich Hinweise auf die Qualität der Beratung. >>> Tabelle vergrößern Unter den Top 12 der am besten bewerteten Adressen zum Thema Geldanlage finden sich zehn Banken, die Allianz und ein einziger Finanzvertrieb - dieser allerdings bereits auf dem dritten Gesamtrang. MLP erhielt durchgängig gute Noten und steht in den Kategorien Empfehlungsbereitschaft, Beratungsqualität und Servicequalität jeweils auf Rang 2. Hintergrund: WhoFinance ist eine unabhängige Online-Such- und Bewertungsplattform: Verbraucher finden dort Finanzdienstleister in ihrer Nähe und können zudem Berater bei Banken, Versicherungen, Bausparkassen und sonstigen Finanzvertrieben anhand definierter Kriterien und mit einem Kommentar bewerten. Bewertungen können für alle Berater eingestellt werden - unabhängig von deren Registrierung bei Who Finance. Gestützte Fragen erleichtern das Bewerten, indem sie Orientierungs- und Ansatzpunkte liefern. Diese Fragen beziehen sich auf vier Bewertungskategorien: Empfehlungsbereitschaft, Beratungsqualität, Servicequalität und Angebotsqualität. Who Finance prüft die Bewertungen auf Authentizität und Fairness. Das Portal verfügt derzeit über mehr als 3.500 Einzelbewertungen, rund 1.200 bewertete Berater und 600 auf Who Finance registrierte Berater-Profile. Wenn interessierte Verbraucher einen qualifizierten Berater zu Finanzen, Vorsorge und Versicherungen suchen, kontaktieren sie einen oder mehrere Berater über WhoFinance. Die Verbraucher entscheiden selbst über die Auswahl und die Anzahl der Finanzberater, die sie kontaktieren wollen. Jeder Kunde kann auf WhoFinance eine Bewertung abgeben. Für Berater ist die Weiterleitung der Interessentenanfragen kostenpflichtig, je nach Anfrage werden 35 bis 70 Euro fällig. Grundgebühren gibt es keine. Zur WhoFinance-Website