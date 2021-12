Stimmungstief wie in der Finanzkrise Markus Koch: Darum ist diese Börsenwoche besonders wichtig

Der Pessimismus in der Wall Street ist so hoch wie seit der Finanzkrise nicht mehr, sagt Markus Koch im Gespräch mit dem Handelsblatt. Zu Unrecht, so der Börsenexperte. So schrecklich, wie es die Untergangsstimmung an den Börsen nahelegt, seien die Wirtschaftsdaten bei weitem nicht.

Der US-Börse steht eine kurze Woche bevor: Aufgrund eines US-Feiertags ist die Wall Street am heutigen Montag geschlossen. Trotzdem ist diese Woche sehr wichtig, meint Koch. Denn heute und in den folgenden vier Tagen werden wichtige Wirtschaftsnachrichten und Indikatoren bekanntgegeben und damit die Weichen für den Konjunktur- und Börsenverlauf der kommenden Wochen gestellt.

Hier die wichtigsten Ereignisse am Montag:

Wiedereröffnung der chinesischen Börse nach den Feiertagen

Importe und Exporte für den Januar - ein wichtiger Indikator für die Weltwirtschaft - werden bekanntgegeben

Japan verkündet das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das 4. Quartal.

Mario Draghi hält eine Rede vor dem EU-Parlament.

Weitere wichtige Bekanntmachungen dieser Woche:

Mittwoch:

Industrieproduktion in den USA

Verbrauchervertrauen

Sitzungsprotokoll der letzten Fed-Tagung

Freitag: