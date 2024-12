Es war das Jahr 1997, als in Helsinki ein kleines Team von Fondsmanagern eine bemerkenswerte These aufstellte: Die interessantesten Investmentchancen in Skandinavien finden sich nicht bei den großen, bekannten Namen – sondern bei den Nebenwerten. Eine These, die sich als wegweisend erweisen sollte.

Der Ansatz war damals durchaus ungewöhnlich. Während die Finanzwelt Ende der 90er Jahre vom Tech-Boom elektrisiert war, konzentrierten sich die finnischen Manager von Fondita auf etwas anderes: Hidden Champions aus dem Norden, die in ihren Nischen oft Weltmarktführer sind, aber unter dem Radar der großen Investoren fliegen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in einem Konzept, das heute aktueller denn je erscheint: Hochselektives Stock-Picking mit tiefgreifender Analyse weniger, sorgfältig ausgewählter Titel. Statt den Markt abzubilden, umfassen die Portfolios typischerweise nur 30 bis 40 Unternehmen.

Kultur-Verständnis als Alphaquelle

Was auf den ersten Blick riskant konzentriert erscheinen mag, folgt einer stringenten Logik. Die Auswahlkriterien sind dabei so nordisch-nüchtern wie effektiv: Im Fokus stehen Unternehmen mit nachgewiesener Rentabilität, starken Bilanzen und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten. Besonderes Augenmerk liegt zudem auf der ESG-Integration – lange bevor dies zum globalen Trend wurde.

Ein faszinierender Aspekt ist dabei die kulturelle Komponente. Die oft zweisprachig aufgewachsenen Manager verstehen nicht nur Finnisch und Schwedisch, sondern auch die feinen Unterschiede der nordischen Geschäftskulturen. Ein Vorteil, der sich in der Unternehmensanalyse als unschätzbar erweist.

Die Performance spricht eine deutliche Sprache: Seit Auflage hat der Fondita Nordic Small Cap eine beachtliche Rendite von rund 9 Prozent per annum erzielt. Dabei zeigt sich in den letzten Jahren die typische Small-Cap-Charakteristik: Auf ein schwieriges Jahr 2022 mit minus 32,54 Prozent folgte 2023 eine sanfte Erholung.

Ein tieferer Einblick in die Besonderheiten des nordischen Investmentansatzes findet sich im Whitepaper "Polarlichter am Anlagehimmel".