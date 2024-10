Ich kann es nicht mehr hören: Die viel angepriesene Strategie vermeintlicher Finfluencer und Finanzcoaches, Krypto-Sparpläne als erste Empfehlung für den Vermögensaufbau zu propagieren und gleichzeitig gegen traditionelle Banken und Vermögensverwalter zu wettern, ist schlicht unverantwortlich. Es ist gefährlich, Anleger in die Welt der Spekulation zu drängen, ohne sie vollständig über die damit verbundenen Risiken aufzuklären. Denn diese sind nicht gering.

Gefahr der Spekulation

Denn viele Menschen verlieren Geld, weil sie sich der Dimensionen der Risiken nicht bewusst sind. Früher verzockten risikofreudige Spieler für den Spaßfaktor ihr Geld im Casino - heute können sie mit Kryptohandel mit minimalem Einsatz hohe Gewinne erzielen. Doch genau wie beim Glücksspiel im Casino können sie gleichzeitig alles verlieren. Denn Kryptohandel ist sehr volatil und hochspekulativ.

Gleichzeitig bietet er eine große Plattform für Kriminalität. So dient er beispielsweise häufig als Finanztransaktionsinstrument für illegale Online-Geschäfte oder wird durch virtuellen Fake-Börsen missbraucht. Der hohe Anstieg der Kriminalitätsrate zeigt auch ein Blick auf aktuelle Zahlen aus den USA. Der „Cryptocurrency Fraud Report 2023“ (Bericht zum Kryptowährungsbetrug 2023) des Internet Crime Complaint Centers (IC3) des FBI zeigt einen starken Anstieg von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Vergleich zum Vorjahr. Das IC3 erhielt über 69.000 Beschwerden über Kryptowährungsbetrug mit einem Gesamtschaden von über 5,6 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von sage und schreibe 45 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022.

Deutschland setzt erfreulicherweise klare Zeichen gegen die Risiken: Seit Juni dieses Jahres überwacht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) Emittenten von Kryptowährungen, um Risiken einzudämmen und Anleger zu schützen.

Spekulationen sind keine Altersvorsorge

Es gibt immer noch den Irrglauben, dass Kryptowährungen für den alleinigen Kapitalaufbau und damit zur Altersvorsorge geeignet sind. Dem widerspreche ich klar: Sie bieten für den Durchschnittsanleger keine Alternative zu klassischen Anlagemöglichkeiten. Zu unsicher sind die Kursschwankungen und möglichen Verluste. Zudem fehlt vielen Kryptowährungen ein intrinsischer Wert. Anders als bei Aktien oder Anleihen gibt es oft keinen zugrundeliegenden wirtschaftlichen Nutzen, der ihren Wert stabilisiert.

Wer in den Bereichen Altersvorsorge, Kapitalaufbau, Immobilieninvestments oder Familienabsicherungen tätig werden möchte, sollte besser in etablierte Finanzinstrumente wie Aktien oder ETFs investieren. Diese bieten nicht nur ein höheres Maß an Stabilität, sondern auch verlässliche Renditechancen.

Krypto-Assets als regulierte Ergänzung

Ich möchte jedoch den Kryptohandel nicht gänzlich verteufeln. Als Satellit-Investment, In einem diversifizierten Portfolio, können Kryptowährungen ergänzend zu klassischen Kapitalanlagen genutzt werden – vorausgesetzt, es handelt sich um Beträge, die beim Verlust nicht wehtun. Spekulative Geschäfte sollten in den Händen von Profis und vermögenden Anlegern gelegt werden, die in der Lage sind, das Risiko eines Totalverlustes zu tragen und Entscheidungen rational zu treffen, anstatt von Emotionen geleitet zu werden.

Ein Beispiel, das diesen differenzierten Ansatz verdeutlicht, ist die Commerzbank. Nachdem sie im November 2023 als erste deutsche Universalbank die Kryptoverwahrlizenz erhalten hat, bietet sie seit kurzem in Kooperation mit Crypto Finance Firmenkunden die Möglichkeit, in Kryptowährungen zu investieren. Gleichzeitig haben die Kunden weiterhin die Sicherheit regulierter Finanzstrukturen. Nur so macht Krypto Sinn. Denn weitreichende Finanzentscheidungen sollten auf Rationalität und nicht auf spekulativem Glücksspiel basieren.

Über den Autor:

Stefan Schmitt ist Co-Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Inno Invest.