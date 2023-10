Storycoach Adriana Richter Storytelling – auch in der Finanzbranche Mittel der Wahl

Juli 2022, ein Kongresshotel in Amsterdam. Zweieinhalb Tage Investmentkonferenz am Stück – draußen ist schönstes Wetter. Ich bin Teil einer Gruppe von zehn Finanzberatern, denen jede Stunde ein anderer Investmentfonds vorgestellt wird. 750 Slides und zehn Wochen später kriege ich einen Anruf von einem der vortragenden Asset Manager: „Hey Adriana, wir sind in München und möchten dich gerne zu unserem Fachvortrag und anschließend ins Käferzelt einladen.“ Ich muss schuldbewusst eingestehen, dass ich mich leider weder an sein Produkt noch an das Investmenthaus erinnere. Autsch!!

Diese Geschichte stammt aus meiner Zeit als selbständige 34f-Finanzberaterin. Sie steht stellvertretend für das Problem im B2B-Sales: zu viel Infos, zu viel Daten, zu wenig, das hängen bleibt. Und am Ende zu wenig Geschäft. Was gegen das Vergessen und für den Absatz hilft? Stories!

Storytelling – auch ein B2B-Thema

Wenn ich mich auf Branchenkongressen der Finanzwelt als Storycoach vorstelle, höre ich oft: „Wir brauchen kein Storytelling. Ist ja rein Business to Business.“ Die Zuhörer seien alles Profis, die sich nur für Kennzahlen interessierten. Es könnte sogar unseriös wirken. Simon Sinek, der vielen durch sein Buch „Start with Why“ bekannt sein dürfte, sagte kürzlich in einem Interview: „Wir arbeiten nicht mit Unternehmen, wir arbeiten mit Menschen. (...) Gerade im Finanzbereich vergessen wir das.“ Genau! Wir vergessen das, wenn wir im Job sind.

Tatsächlich leidet die Kommunikation unter folgendem Phänomen: Im privaten Bereich erzählen alle ganz natürlich und selbstverständlich viele Geschichten: übers Törggelen in Südtirol, den Ruinart Champagner in der VIP-Lounge der Allianz-Arena oder wie einem auf der Wies’n im Karussell das Handy aus der Tasche gefallen ist. Sobald es aber um den Job geht, ist es aus mit Geschichten. Charts, Graphen, Tabellen dominieren das Bild. Wir sind schließlich Experten.

Aber wir sind auch Menschen. Und als solche lieben wir Geschichten. Wir sind seit Menschengedenken darauf trainiert, durch sie Sinn und Wissen vermittelt zu bekommen. Wenn wir Freunden von unserem neuen Lieblingsitaliener erzählen, dann erzählen wir, wie herrlich knusprig die Pinsa dort ist, von Luigi, der seit seinem 16. Lebensjahr mit Leib und Seele Kellner ist und wie sie die Kinder mit kleinen Zaubertricks entertaint haben. Wir sagen nicht: dass das Lokal 72 Sitzplätze hat, die Pasta Aglio Olio 12,95 Euro kostet und der Durchmesser der Pizza 25,6 Zentimeter maß. Im Businesskontext tun wir aber genau das.

Bei Entscheidungen bestimmen die Gefühle

Dabei sind Entscheidungen im Kern emotional. Das Entscheidungszentrum des Menschen liegt nicht in der Hirnhälfte, die für Logik zuständig ist, sondern in der für Emotionen und Kreativität. Wenn wir also unser Gegenüber zu einer Aktion bewegen wollen, ist es nicht zielführend, nur Daten zu präsentieren, denn dann landet die Ansprache an der falschen Adresse. Daniel Kahnemann hat den Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen, dass er, vereinfacht gesagt, herausgefunden hat, dass wir mit dem Bauch entscheiden und dann mit der Ratio objektive Argumente für unsere Entscheidung finden. Thinking fast and slow. Geschichten sind auf der Überholspur unterwegs und der Homo Economics hechelt hinterher mit seinen Fakten.

Wir haben mehr Informationen als jede Generation vor uns. Bis 2025 wird sich das Wissen verzehnfachen und die Menschheit auf geschätzt 175 Zetabytes an Daten zurückgreifen können. In diesem Umfeld ist es besonders wichtig, sich auf das Wesentliche zu reduzieren. Wir trauen uns oft nicht, uns zu fokussieren und packen lieber alle und für jeden auch nur eventuell relevanten Punkte in einen Wust aus Powerpoint-Seiten. Ich sage meinen Coachees immer: „Seid mutig! Lenkt die Aufmerksamkeit auf maximal drei Kernaussagen. Schneidet die Äste weg in eurer Präsentation.“ Mehr ist nicht mehr, sondern weniger.

Das wussten Sie alles schon? Was ist dann der Grund, dass das B2B-Business viel zu oft einer Faktenwüste gleicht? Kurz gesagt: Es ist die Angst, zu vereinfacht zu wirken. Um als Experte wahrgenommen zu werden, gehen wir in die Tiefe, zeigen detailliert, wie wir arbeiten, und hoffen so zu überzeugen, dass zum Beispiel unser Fonds den besten ESG-Ansatz fährt. Vielleicht insgeheim in der Hoffnung, dass wir uns Gegenüber mit unserem Wissen so platt machen, dass er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und das Produkt einfach deshalb kauft, weil er denkt: „Das war so krass kompliziert, die müssen es draufhaben.“

Dabei geht es gar nicht darum, nur Geschichten zu erzählen und keine Daten zu präsentieren. Es geht um die Kombination von beidem. Um das geschickte Austarieren der Menge an Information und das Finden der richtigen Story. Es geht darum, mit einer bestechenden 30-Sekunden-Geschichte die Zuhörer empfänglich für die nächsten 30 Minuten Vortrag zu machen.

Storytelling – Geschichten bestehen aus drei Säulen

Auf einem Storytelling-Seminar für Physiker der Kommunikationsagentur Duarte, Inc. aus Kalifornien, die nicht weniger als zum Beispiel die weltbekannte „Think-different“-Kampagne von Apple konzipiert hat, meinte einer der teilnehmenden Professoren: „I have to unlearn how I have been trained to communicate as a researcher. Because it’s limiting my ability to drive action“ (Ich muss wieder verlernen, wie ich als Researcher kommuniziere, denn es schränkt meine Fähigkeit ein, Menschen ins Tun zu bringen). Aber es bedarf schon etwas Mut, sich vom Präsentieren von Daten zum Vermitteln von Sinn zu entwickeln.

Wie baut man nun eine bestechend eingängige Geschichte auf? Etwas vereinfach gesagt, besteht eine Story aus drei Säulen: Anfang, Mitte und Schluss. Viele Präsentationen sind heute zweiteilig aufgebaut. Problem – Lösung. Was dabei fehlt, ist die „messy middle“. Das Drama, die Krise, die es zu überwinden galt und aus der man die Lösung herausgeschält hat. Genau dieses Drama ist es jedoch, wo die Emotionen ins Spiel kommen. Hier connecten wir uns mit unseren Zuhörern, da wir uns verletzlich zeigen, authentisch sind und nicht allwissend einfach DIE Lösung aus dem Hut zaubern, ohne den Weg dorthin zu beschreiben.

Diese drei Teile kann man in drei Sätzen erzählen oder in einer halben Stunde. Die Struktur ist aber immer dieselbe. Die Herr-der-Ringe-Saga kann auf 675 Seiten stattfinden oder in drei Sätzen erzählt werden.

„People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel“ (Menschen werden vergessen, was du sagtest, Menschen werden vergessen, was Du tatest, aber sie werden nie vergessen, wie du sie hast fühlen lassen), Maya Angelou. Die Zukunft gehört denen, die aus Daten bestechende Kommunikation machen. Seien Sie mutig und nutzen Sie die Kraft des Storytellings auch und gerade im B2B-Business der Finanzbranche.

Über die Autorin:

Adriana Richter arbeitet seit 2007 als selbstständige Finanzberaterin. Außerdem betätigt sie sich als Autorin und Storycoach für Finanzberater und tritt als Speakerin auf. Richter hat Ausbildungsabschlüsse als Diplom-Juristin und Finanzökonomin. Darüber hinaus ist sie staatlich geprüfte und beeidigte Dolmetscherin und Übersetzerin für Spanisch.