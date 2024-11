In Zeiten des Fachkräftemangels spielen die Mitarbeitergewinnung sowie der Aufbau eines guten Images bei potenziellen Bewerbern eine wichtige Rolle. „Das trifft besonders auf hochspezialisierte Fachkräfte zu“, meint Personalberaterin Stefanie Symmank. Denn während man bei Führungspositionen wechselwilligen Managern attraktive Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten anbieten kann, findet bei Fachkräften der Jobwechsel oft auf gleicher Ebene statt. Und da in solchen Positionen oft Tarifgehälter gezahlt werden, ist auch der Spielraum in Sachen Gehaltserhöhung sehr begrenzt.

Um aktuelle Fachkräfte ans Unternehmen binden und neue hinzugewinnen zu können, müssen Unternehmen ihr Bild als Arbeitgeber in der Öffentlichkeit positiv besetzen. Das nennt man Employer Branding. Eine wichtige Voraussetzung dafür, als Top-Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, ist eine herausragende Karriere-Website.

Authentische Geschichten sind gefragt

Diese sollte mehr als nur Fakten über offene Positionen oder Vergütungsmodelle vermitteln, heißt es von der Kommunikationsagentur Mashup Communications. Es gehe vielmehr darum, authentische Geschichten zu erzählen, die Einblicke in die Kultur, die Werte und den Arbeitsalltag geben. Besonders in der Versicherungsbranche, die oft als konservativ und wenig emotional wahrgenommen wird, könne Storytelling helfen, eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen. „Die Branche steht vor der Herausforderung, junge Talente anzuziehen, die nicht nur an sicheren Karrieren, sondern auch an sinnstiftenden und zukunftsorientierten Aufgaben interessiert sind“, so die Agentur.

Für ihren Storytelling-Versicherungsreport 2024, den sie DAS INVESTMENT exklusiv zur Verfügung gestellt hat, hat Mashup Communications die deutschsprachigen Karriere-Webseiten der zehn nach Mitarbeiteranzahl größten Versicherer in Deutschland untersucht. Bewertet wurde der Auftritt anhand der Kriterien Vision, Werte, Unique Employment Proposition (UEP), Storys, visuelle Aufbereitung und Sprache.

Die Vision gibt Auskunft darüber, in welche Richtung sich ein Unternehmen entwickeln möchte. Hier punkten Karriereseiten, die ihren neuen und bestehenden Mitarbeitern das Gefühl vermitteln, dass sie Teil einer größeren Mission sind und ihre Arbeit zur Erreichung langfristiger Ziele beiträgt.

Unternehmenswerte vermitteln die Kultur und das Arbeitsklima innerhalb einer Organisation. Sie signalisieren, welche Verhaltensweisen und Einstellungen geschätzt und gefördert werden.

Unique Employment Proposition (UEP) ist das Alleinstellungsmerkmal eines Unternehmens in Bezug auf Karrieremöglichkeiten und Arbeitsbedingungen. Sie definiert, was den Konzern besonders macht – sei es durch besondere Benefits oder Entwicklungsperspektiven.

Bei dem Kriterium „Storys“ geht es um Geschichten über einzelne Mitarbeitende, die dem Unternehmen ein Gesicht geben und ein lebendiges Bild von der täglichen Arbeit vermitteln sollen.

Bei der visuellen Aufbereitung analysieren die Forscher, ob die Website ansprechend, professionell und benutzerfreundlich gestaltet ist.

In Sachen Sprache punkten Websites, wenn ihre Texte nicht nur informativ, sondern auch einladend und inklusiv formuliert sind. Dabei muss die Sprache die Werte und die Kultur des Unternehmens widerspiegeln.

Die Forscher haben für jedes einzelne Kriterium Punkte vergeben und daraus die Gesamtpunktzahl errechnet. Dabei konnte jedes Unternehmen maximal 40 Punkte erreichen.

Kein Versicherer erreicht volle Punktzahl

Das Ergebnis: Die zehn größten Versicherungsunternehmen in Deutschland präsentieren ihre Arbeitgebermarken überwiegend erfolgreich auf ihren Karriereseiten. So kommen sieben von ihnen auf mindestens 21 von 40 möglichen Punkten. Damit befinden sie sich in der oberen Hälfte der Bewertungsskala.

Allerdings gelang es auch keiner Versicherung, die volle Punktzahl zu erreichen. Welche Gesellschaft am nächsten dran liegt, welche zwei weiteren ebenfalls besonders gut abschneiden und was deren Karriere-Websites auszeichnet, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Der Sieger: Die Allianz

© Schreenshot der Allianz Webiste

Die Karriereseite der Allianz Versicherung schneidet am besten ab und belegt mit 35,75 Punkten den ersten Platz im Ranking. „Der Versicherer in Dunkelblau setzt Storytelling gekonnt in Szene“, so das Fazit der Kommunikationsagentur. Allerdings sieht sie auch bei dem Sieger kleinere Mängel. „Deine Karriere bei der Allianz“ sei das erste, was Besucher lesen, schreiben die Forscher. Dieser Einzeiler wirke weder wie ein Claim noch sonderlich emotional.

In fast allen anderen Kategorien erlangt die Allianz hingegen die volle Punktzahl. „Schon die Vision überzeugt mit einer klaren und motivierenden Botschaft, die auf den gesellschaftlichen Mehrwert der Arbeit abzielt und potenzielle Bewerber emotional anspricht“, heißt es in der Studie. Werte wie Nachhaltigkeit, Innovation und Verantwortung, Vertrauen und teamorientierte Führung werden nicht nur benannt, sondern durch Geschichten und Beispiele aus dem Unternehmensalltag greifbar gemacht.

Starke Mitarbeiterstorys

Besonders stark findet Mashup die Mitarbeiterstorys, „die authentische Einblicke in die Arbeitskultur geben und die Diversität sowie die Teamdynamik im Unternehmen hervorheben“. Es gebe sowohl schriftliche Interviews mit Fotos zu den Werdegängen einiger Kollegen als auch Frage-Antwort-Runden im Videoformat oder ganze Clips zu Veranstaltungen und Aktionen des Versicherers. Im Allianz Employer Branding Podcast „People meets Culture” werde zudem mit Mitarbeitenden gesprochen, die aus ihrem Alltag erzählen und den Zuhörern einen besseren Eindruck von der Unternehmenskultur und den Aufgabenfeldern geben.

„Auch bei den Benefits sticht der mit Abstand größte Versicherer Deutschlands durch eine klare Kommunikation der Vorteile für Mitarbeitende hervor“, so die Studie weiter. Von Karriereentwicklungsmöglichkeiten über flexible Arbeitsmodelle, Freistellung für soziales Engagement bis hin zur Gesundheitsförderung in Form von Sportangeboten, Kursen für die mentale Gesundheit oder Beratung zu Themen wie Ernährung und Ergonomie – der Konzern setze auf das fachliche und persönliche Wohlbefinden seiner Angestellten.

Sowohl die visuelle Gestaltung durch reale Bilder von Mitarbeitern im Umfeld ihres Arbeitsplatzes als auch die geschriebene Sprache unterstützen nach Auffassung der Studienautoren das Storytelling. „Die Seite ist modern, hell und ansprechend designt, während die Sprache klar, zugänglich und auf den Punkt formuliert ist. Dies schafft ein stimmiges Gesamtbild und positioniert die Allianz als attraktiven und sympathischen Arbeitgeber.“

Platz 2: Debeka

© Screenshot der Debeka-Karriereseite

Auf den zweiten Platz des Rankings hat es die Debeka geschafft. „Mit dem Claim 'Für alle, die mehr erwarten' verankert der Versicherer sein Motto 'Wir machen mehr als einen Job' als Leitbild“, schreiben die Studienautoren. Mit Zitaten, Bildern und Videos stelle das Unternehmen die Sinnhaftigkeit in den Vordergrund und lege auch großen Wert auf Sicherheit.

Das Team steht im Mittelpunkt

„Dass das Team im Mittelpunkt steht, wird durch die genannten Werte und die prominent platzierte Vision deutlich“, so die Kommunikationsagentur weiter. Die Angestellten bestätigen in zahlreichen Interviews, dass die Kultur des Koblenzer Konzerns von persönlicher Nähe, Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung geprägt sei. Sie nennen dieses Wir-Gefühl häufig als Grund für ihre Loyalität und Treue ihrem Arbeitgeber gegenüber. „So verwundert es nicht, dass unter anderem mit der langen Betriebszugehörigkeit vieler Mitarbeitenden geworben wird: Sie arbeiten mitunter seit 25 oder 40 Jahren für die Debeka“, so die Mashup-Spezialisten.

Darüber hinaus loben die Kommunikationsexperten die vielen Statements der Mitarbeiter aus den verschiedenen Abteilungen und Positionen, die Interessierten authentische Einblicke in den Arbeitsalltag und die Vielfalt der Berufszweige und Aufgabenbereiche geben würden. „Die unterschiedlich aufbereiteten Mitarbeiterstorys reichen von aufwendig produzierten Image- über Follow-Me-Around-Videos bis hin zu Frage-Antwort-Situationen im Büro“, erklären sie. Vor allem für Auszubildende kämen so viele spannende Informationen zusammen, die den Arbeitgeber nahbar machen würden.

Auch Siegel wie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“, „Wertvoller Arbeitgeber 2023“ oder „TOP Arbeitgeber für IT-Jobs 2024“ tragen nach Auffassung der Kommunikationsagentur zu einer positiven Wahrnehmung Debekas als Arbeitgeber bei. Auch der Instagram-Kanal debeka.karriere, den das Unternehmen im Juni 2024 ins Leben rief, hat die Forscher überzeugt. „Aus Storytelling-Sicht ist der Auftritt der Debeka somit sehr gelungen, da er die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt und sowohl inhaltlich, sprachlich als auch visuell auf Authentizität statt Perfektion setzt“, so ihr Fazit.

Platz 3: Munich Re

Bildunterschrift © Screenshot der Munich-Re-Website

Die Bronzemedaille im Storytelling Versicherungsreport geht an die Münchener Rückversicherungsgesellschaft Munich Re. „Der weltweit größte Rückversicherer und zweitgrößte Versicherungskonzern Deutschlands spricht auf seiner deutschen Karriereseite zwar Talente hierzulande an, macht aber kein Geheimnis aus seinem weltweiten Ansatz, was sich bereits im Claim „Go beyond and create global impact“ zeigt“, heißt es in der Studie. Dieser Slogan vermittele gleichermaßen Inspiration und die Möglichkeiten der eigenen Entwicklung im Unternehmen.

Offenheit, Innovation, Internationalität, Empathie und Verantwortung: Die Werte des bayerischen Konzerns würden zwar genannt, sie könnten allerdings nach Auffassung der Kommunikationsspezialisten noch deutlicher platziert und vor allem belegt werden.

Sprache zu nüchtern

Es werden Menschen mit vielfältigen Lebensläufen porträtiert, die aus verschiedenen Standorten des Konzerns kommen. Allerdings seien die Texte teilweise recht komplex und nüchtern, bemängeln die Forscher: Sie würden sich eine emotionalere Sprache wünschen. Die Bildwelt hingegen finden sie sehr ansprechend: Icons und Fotos lockern die Inhalte auf.

„Die strukturierte und einheitliche Aufmachung der Webseite lässt die Corporate Identity des Unternehmens klar hervorstechen und sorgt für einen einmaligen Wiedererkennungswert. Sie macht es den Interessenten außerdem leicht, auf einen Blick alle nützlichen Informationen zu finden, wie etwa die Werte oder Benefits der Firma. Auch die Gründe, warum Jobsuchende bei Munich Re anfangen sollten, sind übersichtlich aufgelistet und mit Statements von Mitarbeitenden untermauert, so die Studienautoren weiter.

„Die vielen Gesichter und Werdegänge, die in Form von Text und Bild sowie Videos oder Interviews vorgestellt werden, geben einen authentischen Einblick in die Unternehmenskultur des Versicherungsdienstleisters und klären über Jobprofile sowie Tätigkeitsfelder auf, die Absolventen und Berufseinsteigern vielseitige Möglichkeiten bieten“, so das Fazit.

Und hier die Bewertungen aller zehn untersuchten Versicherungsunternehmen.

