Stoxx Europe 600
Stoxx Europe 600: der heimliche europäischen S&P 500
Klumpenrisiko Wieso der Stoxx Europe 600 zum europäischen S&P 500 wird
Der Name ist ein Versprechen: Stoxx Europe 600. 600 Unternehmen aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und einem Dutzend weiterer Länder, quer über alle Branchen. Genau deshalb landet der Index in vielen Depots – als das eine, breit gestreute Investment in europäische Aktien. 2026 zeigt sich: Von dieser Breite lebt die Rendite kaum noch.
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