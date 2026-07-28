Der Name ist ein Versprechen: Stoxx Europe 600. 600 Unternehmen aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und einem Dutzend weiterer Länder, quer über alle Branchen. Genau deshalb landet der Index in vielen Depots – als das eine, breit gestreute Investment in europäische Aktien. 2026 zeigt sich: Von dieser Breite lebt die Rendite kaum noch.