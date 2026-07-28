Der Name ist ein Versprechen: Stoxx Europe 600 . 600 Unternehmen aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und einem Dutzend weiterer Länder, quer über alle Branchen. Genau deshalb landet der Index in vielen Depots – als das eine, breit gestreute Investment in europäische Aktien . 2026 zeigt sich: Von dieser Breite lebt die Rendite kaum noch.

Der Stoxx 600 hat in diesem Jahr rund 8,8 Prozent zugelegt, ein Wert, der Ausgewogenheit suggeriert. Doch fast 60 Prozent dieses Anstiegs gehen laut Bloomberg-Daten auf gerade einmal zehn Aktien zurück. Ein einziger Titel, der niederländische Chipausrüster ASML, steuert rund ein Viertel des gesamten Jahresgewinns bei, dahinter folgt die Großbank HSBC mit etwa 8 Prozent. So konzentriert war der europäische Leitindex seit Jahren nicht.

Ausgerechnet der breite Index wird eng

Damit rückt der Stoxx 600 in gefährliche Nähe zu jenem Markt, der als Sinnbild für Klumpenrisiko gilt: dem S&P 500. Der US-Leitindex trägt seine Enge offen zur Schau. 36 Prozent entfallen auf den Technologiesektor, und fast alle größten Treiber des diesjährigen Anstiegs von 8,3 Prozent stammen aus dieser einen Branche. Wer den S&P 500 kauft, weiß, dass er im Kern auf die „Magnificent Seven“ setzt.

Beim Stoxx 600 erwarten Anleger das Gegenteil und bekommen im Ergebnis dasselbe. Der Unterschied liegt allein in der Mechanik. In den USA entsteht die Konzentration über das schiere Gewicht eines Sektors. In Europa entsteht sie über einzelne Ausreißer: Der Technologiebereich wiegt im Stoxx 600 nur 8 Prozent, Finanzwerte kommen auf 26 Prozent. Von den zehn stärksten Treibern des Jahres sind sogar nur zwei Techtitel: ASML und Infineon.

Die Enge läuft also nicht über eine dominante Branche, sondern über eine Handvoll übergroßer Einzelwerte. Fürs Depot spielt das keine Rolle: Das Ergebnis hängt an wenigen Namen und an einer einzigen Erzählung – der Euphorie um Künstliche Intelligenz, die von den US-Hyperscalern auf die globale Halbleiterbranche übergeschwappt ist.

Das eigentliche Risiko steckt in diesem schmalen Renditeprofil. Wer den Index wegen der Streuung hält, hängt in Wahrheit an demselben KI-Investitionszyklus, der auch die Technologiesektoren in den USA, Japan und den Schwellenländern treibt. Die Diversifikation, die der Name verspricht, ist damit zu einem guten Teil Illusion.

Als noch alle 600 mitzogen

Dass zehn Titel den Ausschlag geben, ist neu. Von seinem Tief im September 2022 an stieg der Stoxx 600 rund 55 Prozent – getragen von einer breiten Front aus Finanz-, Industrie-, Gesundheits-, Versicherungs- und Technologiewerten. Auch damals war ASML der stärkste Einzelwert, steuerte aber weniger als 5 Prozent bei. Kein Titel dominierte, viele zogen mit. Der Index verdiente sein Etikett.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Genau diese Breite vermuten viele Anleger bis heute im Stoxx 600. Weniger Tech, mehr Substanz, robuster als der US-Markt und die asiatischen Börsen. Auf dem Papier stimmt das noch. In der Rendite trägt es immer weniger.

Wie schnell eine schmale Wette kippt

Warum das mehr ist als eine statistische Fußnote, führt Südkorea vor. Der Kospi hatte sich bis zu seinem Hoch im Juni auf dem Chip-Boom mehr als verdoppelt – und dann binnen weniger Wochen rund 27 Prozent verloren. Ein Index, der von wenigen Titeln lebt, fällt auch mit wenigen Titeln.

Im Stoxx 600 arbeitet dieser Effekt bereits unter der Oberfläche. Der Index steht 2026 zwar ähnlich hoch wie zum selben Zeitpunkt des Vorjahres, doch der Anteil der Mitglieder mit einem Minus von mehr als 20 Prozent hat sich mehr als verdoppelt. Während die zehn Gewinner den Index nach oben ziehen, verlieren im Hintergrund immer mehr der übrigen Titel deutlich. Der Durchschnitt sieht gesünder aus, als der Markt es ist.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Kein Grund zur Entwarnung

Kurzfristig hat sich Europa besser gehalten als die Konkurrenz: Seit Ende Mai gewann der Stoxx 600 3 Prozent, während der S&P 500 um 2,2 Prozent und der Kospi um 21 Prozent nachgaben. Gestützt wird das von stabilen Finanzwerten und einer besseren Gewinnperspektive – so viele Analysten wie seit fast fünf Jahren nicht mehr heben ihre Schätzungen an, statt sie zu senken, zeigt ein Index von Citigroup.

Am Grundproblem ändert das wenig. Die frühen KI-Gewinne fielen bei den „Magnificent Seven“ und den großen Hyperscalern an – also dort, wo Europa nichts Vergleichbares zu bieten hat. Jetzt, da die Chiphersteller im Mittelpunkt stehen, rücken die wenigen großen europäischen Halbleiterwerte ins Zentrum. Während bisherige Stützen wie Banken und Rüstungswerte an Schwung verlieren, dürfte die Technologie den Index also weiter dominieren – und die Rendite noch stärker auf wenige Schultern verteilen.

Für Anleger heißt das vor allem eins: Der Blick auf die Zahl im Namen führt in die Irre. Wer den Stoxx 600 als breites Europa-Investment im Depot hält, setzt derzeit weniger auf 600 Unternehmen als auf zehn – und rückt damit näher an das Klumpenrisiko des S&P 500, als ihm lieb sein dürfte.