Strandlektüre Teil 1 Sozialer Sprengstoff?

Der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty greift sein Forschungsfeld in einem neuen Buch auf.Das Buch beschäftigt sich mit sozialem Sprengstoff. Piketty analysiert sehr ausführlich die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen. Er hält insbesondere die Zunahme dieser Ungleichheit im unbeschränkten Kapitalismus für zwingend und ungerecht. Piketty macht daher Vorschläge zur Reglementierung – die er zum Teil allerdings selbst für utopisch hält. Die angestoßene Diskussion ist außergewöhnlich breit und nachhaltig.Jeder, der sich für die theoretischen Grundlagen unseres sozialen Friedens interessiert – und der Zeit und Nerv hat, auch „dicke Bretter zu bohren“.Thomas PikettyCapital in the Twenty-First Century: Harvard University Press32,95 Euro (685 Seiten)978-0-6744-3000-6