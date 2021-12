Strandlektüre Teil 2: Der unbekannte Freund

Warum ist US-Präsident Obama in Deutschland beliebter als in den USA? Was verbindet und was trennt Amerikaner und Europäer? Anschaulich und amüsant erklärt Christoph von Marschall, US-Korrespondent des Berliner „Tagesspiegel“, die unterschiedlichen politischen Denkansätze auf beiden Seiten des Atlantiks.Der Autor – einer der besten deutschsprachigen Kenner des US-Präsidenten – liefert punktgenaue Innenansichten aus dem Land der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten. Gerade angesichts der bevorstehenden Präsidentenwahl eine kurzweilige, spannende und aussagekräftige Lektüre.Jeder, der die Unterschiede zwischen den USA und Europa verstehen will und Interesse an aktuellen politischen Themen hat. Aber es bietet sicherlich auch all denen interessante und wertvolle Einblicke, die in Kürze einen US-Urlaub planen.Christoph von MarschallWas ist mit den Amis los?Finanzbuch18,99 Euro (260 Seiten)978-3-45130-575-7