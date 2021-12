Strandlektüre Teil 3: Wein ohne Fachwörter

Einfach Wein – nicht mehr und nicht weniger verspricht und hält dieses Buch. Wer mit genügend Vorkenntnissen einsteigt, wird vermutlich überrascht sein über die Didaktik, die der Journalist und Weinkenner Herbert Stiglmaier in diesem Buch an den Tag legt. Wer es als Laie ließt, wird sich mit diesen völlig ausreichenden 120 Seiten zufrieden in seinen Sessel lehnen können. Aber nehmen Sie Blatt und Stift zur Hand, denn die ein oder andere Weinempfehlung enthält dieses empfehlenswerte Werk sehr wohl.Das Buch stellt das Wesentliche – den Weingenuss – und nicht den Fachjargon in den Vordergrund.Alle, die Wein ganz normal und in Maßen genießen möchten und keine Ambitionen auf den reinen Austausch von Fachvokabular haben.Herbert StiglmaierEinfach WeinVolk Verlag9,90 Euro (120 Seiten)978-3-937-20093-4