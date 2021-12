Strandlektüre Teil 3: Wertvolle Tipps aus Kanada

Während der ETF-Boom weiter anhält, geraten aktive Managementansätze – und insbesondere der Value-Ansatz – zunehmend aus der Mode. Zu Unrecht, wie das Beispiel langfristig erfolgreicher Investment- Legenden wie Warren Buffett, John Templeton, Michael Price oder Peter Cundill zeigt. In seinem Buch beschreibt Christopher Risso-Gill die Investment-Philosophie des im Januar 2011 verstorbenen Cundill, der zu den erfolgreichsten Value-Investoren Kanadas zählt.Der Autor Christopher Risso-Gill war zehn Jahre Direktor des Cundill Value Fonds und hatte Zugang zu Cundills über 200 zwischen 1963 und 2007 verfassten Tagebüchern. Das Buch stellt eine gute und unterhaltsame Anleitung zur Mehrung des Vermögens und zur Vermeidung der größten Anlegerfallen dar.An aktiven Managementansätzen interessierte Privatanleger und professionelle Investoren.Christopher Risso-GillThere’s Always Something to Do: The Peter Cundill Investment Approach (Englisch)McGill-Queen‘s University Press18 Euro (237 Seiten)978-0-7735-3863-4