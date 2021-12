Inflation droht Bidens Billionen-Plan

Die 100 Tage Schonfrist für Joe Biden sind vorüber. Nötig hat sie der neue Mann an der Spitze der USA aber ohnehin nicht gehabt. Seit Monaten glänzt sein Corona-Krisen-Management mit einer Doppel-Strategie. Bidens Motto: „Spritzen in die Arme und Geld in die Taschen.“ Die US-Wirtschaft erholt sich bereits von dem Absturz des Vorjahres und legte in den ersten drei Monaten 2021 aufs Jahr hochgerechnet um 6,4 Prozent zu.







Das gibt IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath Hoffnung: „Trotz der hohen Unsicherheit über den Verlauf der Pandemie ist ein Ausweg aus dieser Gesundheits- und Wirtschaftskrise...