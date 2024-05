Strategische Kooperation Loys steigt bei Vates Invest ein

„Wir gehen eine enge Verbindung ein, die unsere Möglichkeiten noch einmal um sehr interessante,

differenzierte und erfolgreiche Anlagestrategien erweitert“, erklärt Ufuk Boydak, Vorstandsvorsitzender der Oldenburger Fondsboutique Loys. Vates investiere erfolgreich abseits der Benchmarks und stelle eine hervorragende Ergänzung zu unserem eigenen fundamentalen Investment-Ansatz dar.

Die 2011 gegründete Vates Invest soll als eigenständige Gesellschaft unter Beibehaltung des

Markennamens weiterhin bestehen. Auch die Verantwortung für das Portfoliomanagement der Vates-Fonds ändere sich ebensowenig wie die Fondspalette, sondern „ergänzt künftig das Spektrum der Loys-Fondsfamilie“.

Ziel: Messbarer Mehrwert

So sollen zudem Synergien entstehen, von der beide Unternehmen profitieren: „Durch die Beteiligung erhalten Kunden beider Unternehmen einen direkten Zugang zu einem breiteren Spektrum an Anlageideen“, so Loys-Vorstand Christoph Bruns.

„Diese Partnerschaft markiert auch für uns einen Meilenstein, der unsere Vision im Asset Management

zusammen mit der Reichweite der Loys-Plattform auf ein neues Level hebt", sagt Vates-Geschäftsführer

Benjamin Bente.

Der Beteiligung solle nicht zuletzt auch den Kunden zugute kommen, versichert Boydak. „Wir gehen eine gleichberechtigte und echte strategische Partnerschaft ein, die nicht nur für unsere Häuser, sondern vor allem für unsere Kunden messbare Mehrwerte bieten wird."