Strategy verkauft Bitcoin: Saylor bricht sein Versprechen
Es war eines der eisernsten Versprechen der Krypto-Welt. „Niemals verkaufen“, so lautete jahrelang das Mantra von Michael Saylor, mit dem er sein Unternehmen Strategy zum größten Bitcoin-Halter unter allen Konzernen der Welt formte. Genau dieses Versprechen hat das Unternehmen nun gebrochen.
Zwischen dem 26. und 31. Mai trennte sich Strategy von 32 Bitcoin und nahm dafür rund 2,5 Millionen Dollar ein, im Schnitt 77.135 Dollar je Coin. Das geht aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor, die das Unternehmen am 1. Juni einreichte. Es ist erst der zweite Verkauf in der Firmengeschichte. Den ersten wickelte Strategy Ende 2022 ab, als es sich von 704 Bitcoin trennte.
Erlös fließt in die Dividenden
Mit dem Erlös bedient das Unternehmen die Dividenden seiner Vorzugsaktien, allen voran die Serie STRC. Dabei handelt es sich um ein verzinsliches Wertpapier, das Anlegern Erträge aus Strategys bitcoinlastiger Bilanz bietet, ohne dass sie selbst Bitcoin kaufen müssen. Die jährliche Ausschüttung liegt bei 11,5 Prozent.
Gemessen an der Gesamtposition fällt die Transaktion gering aus. Strategy hält weiterhin 843.706 Bitcoin im Wert von rund 61 Milliarden Dollar. Den Großteil davon kaufte das Unternehmen zu durchschnittlich 75.699 Dollar. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Buchverlust von etwa 2,9 Milliarden Dollar. Die 32 verkauften Coins machen nicht einmal ein Hundertstel Prozent der Bestände aus.
Abkehr von der „Niemals verkaufen“-Linie
Im Vordergrund steht damit weniger die Summe als die strategische Wende. Die Tür für solche Verkäufe hatte Saylor bereits auf der Quartalskonferenz im Mai geöffnet. Dort kündigte er an, die Bilanz künftig aktiv zu steuern, statt an jedem einzelnen Coin festzuhalten.
CEO Phong Le ordnete den Kurswechsel ein: Man wolle unterm Strich weiterhin Bitcoin anhäufen und vor allem den Bestand je Aktie steigern. Saylor ergänzte, für jeden verkauften Coin werde das Unternehmen künftig zehn bis zwanzig neue erwerben.