IW-Experte Thomas Obst
So würde sich eine Bankenkrise auf die Wirtschaft auswirken
Die Silicon Valley Bank (SVB) wurde am 10. März zahlungsunfähig, nachdem es Wertpapiere unter Wert verkaufen musste, um Liquiditätsengpässe zu verhindern. Die Insolvenz folgte einem Bank-Run verunsicherter Einleger. Der Zusammenbruch des 40 Jahre alten Instituts wurde damit zur größten Bankenpleite seit der Globalen Finanzkrise (GFK) 2008 und führte zu Panik und Herdenverhalten bei den Anlegern, die auch andere regionale U.S. Banken wie die First Republic in Mitleidenschaft zog. Nur eine Woche nach der Pleite der SVB kam die Aktie der Credit Suisse stark unter Druck und führte zu einem staatlich orchestrierten Kauf durch die UBS. Die Übernahme hat die Krise damit nach Europa gebracht.