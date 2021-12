Stresstest Die besten ausgewogenen europäischen Mischfonds

Fonds-Crashtest

DAS INVESTMENT kürt gemeinsam mit der Münchner Analysegesellschaft FWW Fundservices GmbH in jeder Ausgabe die besten Angebote einer Anlagekategorie (Aktien Global, Aktien Europa, Hochzinsanleihen etc.). Dabei berücksichtigt die Redaktion nur Fonds, die mindestens fünf Jahre alt sind und mindestens 10 Millionen Euro Volumen auf die Waage bringen. Punkten können die Testteilnehmer in drei Bereichen: Performance, Stressverhalten, Aktives Management. Die dort erzielten Ergebnisse fließen im Verhältnis 40/30/30 in das Endergebnis ein. Mehr Infos zum Testverfahren.

Gesamtbewertung Performance Stresstest Aktives Management

Rang Fondsname ISIN Punkte Stresstest Volatilität 5 Jahre Punkte Volatilität 5 Jahre Maximum Drawdown 5 Jahre Punkte Maximum Drawdown 5 Jahre Sharpe Ratio 5 Jahre Punkte Sharpe Ratio 5 Jahre 1. Deka-Nachhaltigkeit Balance CF LU0703711118 27 3,80 10 6,57 10 0,55 7 2. Edmond de Rothschild Income Europe LU0992632538 27 5,03 7 9,86 10 0,73 10 3. AMUNDI DISCOUNT BALANCED - A (D) DE0007012700 25 3,43 10 6,17 10 0,46 5 4. Starmix Ausgewogen AT0000711585 22 6,24 5 10,59 7 0,67 10 5. Berenberg 1590 Total Return Strategie A DE000A1C0UM4 20 4,60 10 10,21 7 0,44 3 6. DekaFutur-Wachstum DE0005896823 13 6,40 3 12,69 5 0,46 5 7. Condor Balance-Universal LU0112268841 13 8,58 0 13,68 3 0,63 10 8. EuroSwitch Balanced Portfolio R LU0337536675 12 5,99 5 11,80 7 0,25 0 9. Echiquier ARTY Fund A (EUR) LU0969069607 12 5,63 7 12,74 5 0,36 0 10. ECHIQUIER ARTY FR0010611293 10 5,61 7 12,78 3 0,36 0 11. W&W Europa-Fonds DE0009780486 10 7,89 0 13,69 3 0,48 7 12. UBS (D) Euro Aktiv - Balance DE000A0M6TT7 9 7,23 1 14,40 1 0,51 7 13. DWS Balance DE0008474198 7 6,89 1 13,96 1 0,47 5 14. Alpine Fund Euro Balance A EUR MT7000016952 6 5,92 5 14,03 1 -0,01 0 15. MEAG EuroBalance A DE0009757450 5 8,52 0 12,58 5 0,25 0 16. Candriam Sustainable Medium C BE0159411405 4 7,31 1 15,94 0 0,43 3 17. Naspa-Fonds Ausschüttung Plus DE0008480807 3 6,83 3 14,90 0 0,27 0 18. Haspa PB Strategie Wachstum LU0324035731 3 6,81 3 16,07 0 0,18 0 19. Generali Komfort Strategie 50 LU0414380708 3 7,90 0 15,68 0 0,44 3 20. HannoverscheMediumInvest DE0005317325 1 8,29 0 15,95 0 0,38 1 21. Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR) LU0052588471 1 8,73 0 15,99 0 0,42 1 22. CTV-Strategiefonds HAIG Ausgewogen LU0247024648 1 8,41 0 16,59 0 0,36 1 23. AktivBalance DE000A0JEK23 0 7,84 0 15,55 0 0,35 0 24. Monega BestInvest Europa -A- DE0007560781 0 9,06 0 20,58 0 0,10 0 25. Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio Europa B LU0326454708 0 7,56 0 14,63 0 0,24 0 26. SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger B LU0161742381 0 8,06 0 22,17 0 -0,10 0 27. Fondra DE0008471004 0 8,16 0 15,78 0 0,31 0 28. Generali Komfort Balance LU0100842029 0 8,05 0 15,30 0 0,29 0 29. Quant Strategie - DAX MinVar Flex Protection A LU0994796802 0 8,42 0 16,68 0 0,18 0

Sortierkriterium: Punkte Gesamt, Quelle: Testverfahren DAS INVESTMENT, Berechnung und Daten: FWW Fundservices GmbH (Stichtag: 29. Oktober 2019), Wertentwicklung auf Euro-Basis.