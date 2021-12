Stresstest-Studie Europas Aktien droht bei Brexit 24-Prozent-Einbruch

Am stärksten unter allen Anlageklassen wären Aktien betroffen, wie die auf Risikomodelle spezialisierte Firma Axioma festgestellt hat. Sie simulierte dazu die Auswirkungen auf ein Modell-Portfolio mit 54 Prozent Anleihen, 41 Prozent Aktien und dem Rest in alternativen Anlagen. In Pfund denominierte Investments würde dabei um zehn Prozent fallen, was mehr als diejenigen in Euro wären.Bislang haben die Aktienmärkte auf das Referendum am 23. Juni vergleichsweise wenig reagiert, während die Schwankungen der britischen Währung das höchste Niveau seit 2009 erreicht haben. Britische Aktien gehören dank Pfundschwäche und der Erholung der Rohstoffwerte sogar zu den besten Titeln in Europa in diesem Jahr. Dabei besteht für sie das größte Risiko, wie Axioma feststellt.„Die Annahme herrscht vor, dass es nicht zum Brexit kommt - und sollte er doch stattfinden, ist derzeit niemand gänzlich darauf eingestellt", sagte Philip Jacob, einer der Autoren der Studie, auf telefonische Anfrage in New York. „Wir erwarten eine äußerst starke Reaktion des Aktienmarktes."Axioma hat bei der Studie den Einfluss früherer Ereignisse wie der europäischen Schuldenkrise und des Referendums in Schottland auf die Märkte analysiert. Ursache und Art und Weise einer möglichen Reaktion waren nicht Gegenstand der Analyse. Im Stresstest ging es lediglich um die kurzfristigen Auswirkungen. Auch längerfristige Folgen auf die Wirtschaft waren nicht Gegenstand der Studie.Umfragen deuten derzeit auf einen engen Ausgang des Votums hin. Trotzdem hat der FTSE All Share in diesem Jahr nur 1,2 Prozent verloren, während der Stoxx Europe 600 7,6 Prozent eingebüßt hat.US-Anleger könnte ein Brexit besonders hart treffen. Sie haben die Gewichtung britischer Aktien seit Mai vergangenen Jahres erhöht, wie aus einer Studie der Nasdaq OMX Group hervorgeht. Dagegen waren britische Investoren die größten Verkäufer.