Negative Strompreise gelten als Zeichen billiger Energie. Tatsächlich zeigen sie das Gegenteil: ein System, das Strom nicht mehr verteilen kann.

Negative Strompreise sind nicht das eigentliche Thema, sondern das Symptom eines Systems, dessen Engpass nicht mehr Energieerzeugung, sondern Synchronisation, Netzkapazität und Flexibilität ist, erklärt Sascha Hasterok von Wellington Management

Das deutsche Stromnetz ist am Limit – und warum das eine Investmentchance ist

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Am Wochenende war wieder so ein Moment: strahlender Sonnenschein, Photovoltaik auf Volllast, das System wirkt auf den ersten Blick wie ein Lehrbuchbeispiel der Energiewende – und gleichzeitig fällt der Strompreis ins Negative.



Strom ist genug da. Das System kann ihn in diesem Moment nur nicht aufnehmen, transportieren oder sinnvoll nutzen.

Genau hier liegt der strukturelle Bruch im Strommarkt. Strom ist kein reiner Knappheitsmarkt mehr, er ist zunehmend ein Synchronisationsproblem. Erzeugung, Verbrauch, Netze und Speicher müssen zeitlich und räumlich zusammenpassen. Tun sie das nicht, entstehen keine „normalen" Preise mehr, sondern Systemzustände.



Negative Preise sind deshalb kein Ausreißer, sondern ein Symptom.

Der Strommarkt im Dauer-Hail-Mary

Im American Football ist der „Hail Mary Pass" der letzte Spielzug – ein verzweifelter Versuch, das Spiel in letzter Sekunde zu drehen. Der Strommarkt wirkt zunehmend, als befände er sich in genau diesem Zustand, nur ohne Endpunkt.

Er operiert im strukturellen Ausnahmezustand: Überschüsse treffen auf Engpässe, Flexibilität wächst, aber nicht schnell genug, Speicher sind noch nicht systemrelevant skaliert. Die Folge sind keine stabilen Preissignale, sondern Eingriffe: negative Preise, Redispatch, Abregelung.

Die Zahlen unterstreichen das. In Deutschland treten inzwischen regelmäßig mehrere hundert Stunden mit negativen Strompreisen pro Jahr auf. Gleichzeitig liegen die Kosten für Netzengpassmanagement weiterhin im Milliardenbereich. Selbst wenn sie zuletzt etwas gesunken sind, bleibt die Botschaft klar: Das System ist strukturell überlastet – nicht energetisch, sondern infrastrukturell.

Mehr Erzeugung löst das Problem nicht

Die öffentliche Debatte reagiert reflexartig: mehr Wind, mehr Solar, mehr Kapazität. Das ist notwendig, aber es greift zu kurz. Das Problem ist nicht mehr die Menge der Energie. Es ist ihre Systemfähigkeit.

Strom entsteht dort, wo er nicht gebraucht wird, und zu Zeiten, in denen die Nachfrage nicht mithält. Solar produziert mittags, häufig am Wochenende. Wind entsteht oft im Norden, während industrielle Lastzentren im Süden liegen. Gleichzeitig steigt der Strombedarf durch Elektrifizierung – E-Mobilität, Wärmepumpen, Rechenzentren.

Das Ergebnis ist ein System, das gleichzeitig Überschuss und Knappheit kennt. Mittags negative Preise, abends und in Dunkelflauten extreme Preisspitzen.



Der Markt wird nicht einfach günstiger. Er wird volatiler.



Und genau diese Volatilität verschiebt die Wertschöpfung.

Negative Preise sind kein „billiger Strom"

Negative Preise werden häufig als Zeichen interpretiert, dass Strom im Überfluss vorhanden und damit strukturell günstig wird. Das Gegenteil ist der Fall.



Negative Preise zeigen, dass Strom ohne Transport, Speicher oder flexible Nachfrage zeitweise keinen Wert hat. In anderen Stunden entstehen hohe Preise, weil genau diese Flexibilität fehlt.

Der Markt sendet ein klares Signal – aber nicht über Knappheit von Energie, sondern über Knappheit von Systemfähigkeit.



Wer nur auf Erzeugungskapazität schaut, liest dieses Signal falsch.

Flexibilität wächst – aber sie reicht nicht aus

Ein Teil der Lösung entsteht bereits. Nachfrage wird zunehmend steuerbar. Industrie verschiebt Lasten in Zeiten niedriger Preise. Batteriespeicher reagieren in Sekunden auf Marktbewegungen. E-Autos und Wärmepumpen werden perspektivisch stärker integriert. Dynamische Tarife bringen auch Haushalte näher an den Großhandelsmarkt.



Das System wird intelligenter, doch Flexibilität ist kein Ersatz für Infrastruktur.

Lastverschiebung kann Überschüsse aufnehmen und Preisspitzen glätten. Sie kann lokale Ungleichgewichte reduzieren. Doch sie löst nicht das grundlegende Problem, dass Strom physisch transportiert werden muss. Wenn er im Norden erzeugt wird und im Süden gebraucht wird, hilft keine noch so intelligente Lastverschiebung, wenn die Leitungskapazität fehlt.



Der Engpass bleibt bestehen.

Der eigentliche Flaschenhals: das Netz

Damit rückt der zentrale Punkt in den Fokus: das Stromnetz. Die Erzeugung begrenzt das System nicht. Die Fähigkeit, Energie zu verteilen, ist der Engpass.

In Deutschland wird der notwendige Ausbau der Übertragungsnetze auf mehrere tausend Kilometer geschätzt, begleitet von Investitionen im hohen zweistelligen Milliardenbereich. Gleichzeitig müssen Verteilnetze massiv erweitert und digitalisiert werden, um dezentrale Einspeisung und neue Verbraucher zu integrieren.

Das Netz ist damit kein stilles Hintergrundwerk mehr, es wird zum zentralen Steuerungs- und Stabilitätselement des Energiesystems. Je volatiler das System, desto wichtiger wird die Fähigkeit, diese Schwankungen physisch auszugleichen.

Warum Infrastruktur zum Investmentcase wird

Für Anlegerinnen und Anleger ist das die entscheidende Verschiebung. Ein volatiler Strommarkt wirkt auf den ersten Blick wie ein Risiko. Preise schwanken, politische Eingriffe nehmen zu, Prognosen werden schwieriger. Doch genau diese Volatilität erzeugt einen strukturellen Bedarf – und damit eine Investmentopportunität.

Regulierte Netzbetreiber stehen im Zentrum dieser Entwicklung. Ihre Erlöse sind nicht direkt an Strompreise gekoppelt, sondern an regulatorisch definierte Kapitalverzinsung und wachsende Asset-Bases. Jeder neue Netzanschluss, jede zusätzliche Leitung, jede Verstärkung der Infrastruktur erhöht diese Basis.

Und diese wächst mit jeder Systemverwerfung: steigender Bedarf an Engpassmanagement, beschleunigte Netzausbauprogramme in ganz Europa, zunehmende Elektrifizierung von Industrie, Wärme und Mobilität, Integration dezentraler Erzeugung und neuer Lasten.

Volatilität im Strommarkt zerstört dieses Geschäftsmodell nicht – sie skaliert es. Während Erzeugung zunehmend preisgetrieben und wettbewerbsintensiv wird, bleibt Infrastruktur strukturell knapp und wird reguliert vergütet.

Flexibilität als zweiter Hebel

Neben Netzen entsteht ein zweiter, eng verbundener Investmentbereich: Flexibilitätsinfrastruktur. Dazu gehören Batteriespeicher, Demand-Response-Systeme, steuerbare Lasten, digitale Plattformen und perspektivisch auch Elektrolyseure. Sie wirken als Puffer zwischen Erzeugung und Verbrauch, und ihr Wert steigt mit der Preisdifferenz im Markt – also genau mit der Volatilität.

Doch auch hier gilt: Flexibilität funktioniert nur im Zusammenspiel mit Netzen. Ohne ausreichende Transportkapazität bleibt sie lokal begrenzt. Die eigentliche Systemlösung liegt nicht in einer einzelnen Technologie, sondern in der Kombination aus Netz, Speicher und Steuerung.

Gas als funktionales Back-up

In diesem Kontext bleibt Gasinfrastruktur insbesondere in Märkten relevant, in denen Kernenergie politisch oder regulatorisch keine Rolle spielt – als funktionales Element eines Systems, das noch nicht vollständig synchronisiert ist, nicht als Gegenmodell zur Energiewende. Gaskraftwerke und Speicher übernehmen dort eine Rolle, wo kurzfristig gesicherte Leistung benötigt wird. Gleichzeitig kann bestehende Infrastruktur perspektivisch für Wasserstoff genutzt werden.



Auch hier liegt der Wert weniger im Rohstoff selbst als in der Infrastruktur und ihrer Systemfunktion.

Fazit: Der Markt zeigt die Grenze – Infrastruktur verschiebt sie

Negative Strompreise sind kein temporäres Phänomen, sondern das strukturelle Signal eines Energiesystems im Umbau. Der Markt zeigt in Echtzeit, wo seine Grenzen liegen: in der fehlenden Synchronisation von Erzeugung, Verbrauch und Transport.

Die Reaktion darauf ist bereits sichtbar – mehr Steuerung, mehr Flexibilität, mehr Eingriffe. Doch die eigentliche Lösung entsteht nicht im Markt allein.

Für institutionelle Anlegerinnen und Anleger liegt genau hier der Kern der Energiewende als Investmentthese: Nicht die Produktion von Strom ist der Engpass der Zukunft, sondern seine Nutzbarmachung. Ein System, das strukturell volatiler wird, erzeugt keinen Abschlag für Unsicherheit – es erzeugt einen strukturellen Bedarf nach Stabilität.

Und diese Stabilität hat einen Ort. Im Netz.