Installation von Batteriespeichern in Schleswig-Holstein: Länder mit viel Wind- und Solarstrom, aber noch zu wenig Speicherkapazität, etwa Teile von Südeuropa oder Frankreich, bieten derzeit besonders großes Potenzial.

Europa hat in den vergangenen Jahren massiv in Wind‑ und Solarenergie investiert. Das ist politisch gewollt: Klimaziele wie der Green Deal zwingen Länder, schneller auf saubere Energie umzusteigen. Doch der schnelle Ausbau hat eine Nebenwirkung: In vielen Regionen gibt es inzwischen mehr Erzeugungskapazität als der Markt zu jeder Stunde aufnehmen kann. Das führt zu häufigen Phasen sehr niedriger oder sogar negativer Strompreise — und das hat Folgen für Erzeuger, Investoren und die Struktur des Marktes.

Das europäische Stromsystem setzt auf das sogenannte Merit‑Order‑Prinzip: Gezahlt wird der Preis der zuletzt benötigten, also teuersten, Erzeugungseinheit. Wind und Solar haben praktisch keine Grenzkosten und drängen deshalb bei Einspeisung zuerst in den Markt. Wenn viele Anlagen gleichzeitig viel Strom liefern, übersteigt das Angebot die Nachfrage— die Preise sinken stark, manchmal sogar unter null. Gleichzeitig sorgen Dunkelheit, Flauten oder Spitzenlasten für plötzliche Preissprünge.

Zuvor „Bond-Ersatz“, heute volatilere Erträge

Viele frühere Förderverträge und Power‑Purchase‑Agreements (PPAs) enthielten Schutzmechanismen gegen Null‑ oder Negativpreise. Neuere Verträge verzichten nun oft darauf. Außerdem konzentriert sich die Produktion von Wind und Sonne auf bestimmte Stunden, sodass Erzeuger häufig genau dann verkaufen, wenn die Preise am niedrigsten sind. Die Folge: Capture‑Rates — also der Anteil des Marktpreises, den Erzeuger tatsächlich realisieren — sinken. Trotz wachsender erzeugter Strommengen schrumpfen die Erlöse; einige Unternehmen melden rückläufige Umsätze, obwohl sie mehr Kapazität aufgebaut haben.

Erneuerbare Anlagen galten lange als „bond‑ähnlich“ – mit stabilen, planbaren Cashflows. Diese Sicht ist inzwischen überholt. Die Einnahmen sind volatiler geworden, und die Märkte haben das Risiko noch nicht vollständig eingepreist. Renditen der Erneuerbaren liegen deutlich hinter denen konventioneller Kraftwerke. Für neue Investitionen in reine Erzeugungskapazität ist die Aussicht deshalb eingetrübt.

Wo die Chancen jetzt liegen

Die Marktverzerrungen schaffen aber auch neue, klare Chancen. So können Batteriespeicher das Laden von Strom zeitlich verschieben — sie kaufen beziehungsweise laden, wenn die Preise niedrig sind, und verkaufen, wenn die Preise hoch sind. Seit 2019 sind Batteriesysteme deutlich günstiger geworden, und in Märkten mit großen Preisunterschieden lassen sich damit attraktive Margen erzielen. Länder mit hoher Erneuerbaren‑Penetration, aber geringer Speicher‑Infrastruktur – zum Beispiel Teile von Südeuropa oder Frankreich – bieten besonders viel Potenzial.

Für energieintensive Immobilien wie Rechenzentren sind Stromkosten ein großer Posten. Niedrigere Energiepreise oder intelligente Beschaffungsmodelle (Kombination aus PPA, Spot‑Einkauf und On‑Site‑Speicher) senken Betriebskosten. Eigentümer können so durch Energieoptimierung zusätzliche Erträge erzielen. Die neue Lösung heißt: Nicht mehr blind in Anbieter neuer Erzeugungstechnik investieren, sondern in Anbieter von Speichern oder in Speicherbetreiber. Batteriespeicher adressieren das Kernproblem der Intermittenz und profitieren von höheren Preis‑Spreads. Daher sind gerade auch Anbieter von Management- und Speicherlösungen besonders attraktiv.

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