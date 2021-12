Structured Solutions und Commodity Capital mit neuem Minen-Fonds

Der Fonds wird sich auf Junior-Unternehmen konzentrieren. „Die Junior- Unternehmen besitzen ein ausgezeichnetes Chance-Risiko-Verhältnis und stellen ideale Übernahmeziele für die Majors dar“, so Structured Solutions in einer Mitteilung. Explorer hingegen sollen auf Grund ihres weit überdurchschnittlichen Risikos eine untergeordnete Rolle spielen. Ebenso sollen die großen Rohstoffmajors aufgrund des sehr beschränkten Potentials untergewichtet werden.Der Commodity Capital – Global Mining Fonds richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Der Fonds wurde in Luxemburg aufgelegt und ist in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent.