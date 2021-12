ANZEIGE

Wissenschaftliche Fondsbeiräte bei Themenfonds Strukturbrüche und Innovationsschübe frühzeitig erkennen

Alle Themenfonds von Pictet werden von Fondsbeiräten begleitet. Die Experten in den jeweiligen Anlagefeldern rekrutieren sich aus Wissenschaftlern, Unternehmensführern und Regulierungsexperten, wobei zwischen Fondsmanagern und Fondsbeiräten ein intensiver Austausch herrscht, berichtet Walter Liebe, Leiter Intermediäre Deutschland bei Pictet Asset Management, und ergänzt: Einmal im Jahr werden auch Experten des Zukunftsforschungsinstituts in Kopenhagen herangezogen, mit denen Pictet AM zusammenarbeitet.