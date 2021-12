Studie: 94 Prozent der Deutschen wollen eine private Zusatzversicherung abschließen

Die gefragteste Zusatzversicherung ist die Zahnersatzpolice. Jeder Zweite (50,1 Prozent) besitzt bereits einen entsprechenden Versicherungsvertrag. Von den Befragten, die noch keine Zahnersatzversicherung abgeschlossen haben, planen fast drei Viertel (72,2 Prozent) den Abschluss innerhalb der nächsten zwei Jahre.Auch die Bereitschaft, für regelmäßige Vorsorgeleistungen wie zum Beispiel Schutzimpfungen, Gesundheitschecks und Hautkrebsuntersuchungen privat zuzuzahlen, ist stark angestiegen: Mehr als zwei Drittel (68,9 Prozent) der Befragten planen den Abschluss einer entsprechenden Zusatzversicherung innerhalb der nächsten zwei Jahre. Derzeit verfügt nur etwa jeder achte Befragte (12,3 Prozent) über eine entsprechende Police.„Das Gesundheitsbewusstsein in Deutschland steigt immer weiter“, sagt Miguel Perez, Experte für betriebliche Krankenversicherungen bei Towers Watson Deutschland. „Doch die Angebote der gesetzlichen Krankenversicherungen werden offenbar als lückenhaft wahrgenommen, sodass die Befragten die Notwendigkeit sehen, selbst aktiv zu werden.“Auch die Absicherung des Pflegerisikos hat für die Befragten eine hohe Priorität. Mehr als die Hälfte (54,9 Prozent) plant in den nächsten zwei Jahren eine entsprechende Police abzuschließen. Derzeit besitzt jedoch noch nicht einmal jeder Zehnte (8,7 Prozent) der Befragten eine Pflegeergänzungsversicherung.„In diesem Bereich erwarten wir die deutlichste Entwicklung“, so Perez. „Die gesetzlich Krankenversicherten erkennen das Pflegerisiko, sichern es aber nur selten ab. Die Zahlen zeigen jedoch eine große Nachfrage, die sich in den nächsten Jahren noch steigern wird.“