Es klingt wie eine Binsenweisheit in Anlegerkreisen: Wer in Deutschland investiert, der sollte jene Aktien bevorzugen, deren Unternehmen ihr Geld vorwiegend im Ausland verdienen. Denn während die deutsche Wirtschaft seit Jahren kaum vom Fleck kommt, sprudeln die Gewinne der exportorientierten Dax-Konzerne. Doch stimmt diese Annahme tatsächlich?

Der Kapitalmarktanalyst Pascal Kielkopf von HQ Trust hat genau diese Frage untersucht. Für die 90 Unternehmen des Dax und M-Dax ermittelte er den jeweiligen Umsatzanteil in Deutschland im Jahr 2023 und stellte diesem die Aktienperformance inklusive Dividenden im Jahr 2024 gegenüber.

Das Ergebnis überrascht: „Die These, dass ein höherer Umsatzanteil in Deutschland zu einer schlechteren Aktienperformance geführt hätte, lässt sich bei Dax und M-Dax nicht belegen", fasst Kielkopf zusammen.

Kein Zusammenhang zwischen Deutschlandgeschäft und Aktienperformance

Dabei scheint die Annahme auf den ersten Blick zunächst zu stimmen: Der Dax entwickelte sich 2024 mit einem Plus von 18,9 Prozent deutlich besser als der M-Dax, der 6,5 Prozent an Wert verlor. Die 40 Dax-Unternehmen erwirtschafteten im Mittel nur 20 Prozent ihres Umsatzes in Deutschland, während der Inlandsanteil bei den M-Dax-Werten mit 35 Prozent merklich höher lag.

Pascal Kielkopf untersuchte die Entwicklung der deutschen Unternehmen und blickte dabei auf den Umsatzanteil in Deutschland © HQ Trust

Doch der Schein trügt. Bei genauerer Betrachtung der einzelnen Unternehmen zeigt sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen Deutschland-Geschäft und Aktienperformance. „Von den 25 Unternehmen, die einen niedrigeren Deutschland-Anteil haben als der Dax, schnitten acht (32 Prozent) besser ab als der Index", berichtet Kielkopf. „Unter diesen acht Aktien befanden sich mit Siemens Energy, SAP und MTU auch einige Highflyer."

Noch deutlicher wird die Widerlegung des Mythos bei Unternehmen mit hohem Deutschland-Anteil: „Schaut man auf die Firmen mit einem höheren Anteil inländischer Umsätze als der Dax, war der Anteil der Outperformer mit rund 40 Prozent sogar noch höher." Zu den erfolgreichen Unternehmen mit starkem Heimatgeschäft zählten 2024 unter anderem Rheinmetall, Zalando und die Commerzbank.

Aktien-Entwicklung hängt von mehr Faktoren als Heimatmarkt ab

Die Untersuchung rückt damit ein verbreitetes Anlagenarrativ in ein neues Licht. Offenbar ist das geografische Umsatzprofil eines Unternehmens kein verlässlicher Indikator für dessen Kursentwicklung. „Die Entwicklung einer Aktie hängt von vielen Faktoren ab. Beispielsweise von der Sektorzugehörigkeit, der Bewertung oder dem Management", erläutert Kielkopf. „In welchem Land die Umsätze erwirtschaftet worden sind, spielt dabei keine bestimmende Rolle."

Diese Erkenntnis dürfte für Investoren relevant sein, die bislang gezielt nach Dax-Werten mit niedrigem Deutschland-Anteil gesucht haben. Sie könnte auch erklären, warum der Dax trotz der wirtschaftlichen Schwäche des Landes immer wieder Rekordstände erreicht.

Für Anleger bedeutet das, dass sie bei der Aktienauswahl nicht primär auf die geografische Umsatzverteilung achten sollten. Vielmehr bleiben klassische Faktoren wie Geschäftsmodell, Wettbewerbsposition, Management-Qualität und Bewertung ausschlaggebend – unabhängig davon, ob ein Unternehmen seine Umsätze überwiegend im In- oder Ausland erzielt.