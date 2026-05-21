Das Greiff Research Institut hat untersucht, welche Fondsmanager für ihren Mut, vom Index abzuweichen, am stärksten belohnt werden. Wir zeigen die Sieger verschiedener Kategorien.

Den Mut, eigene Wege zu gehen, auch wenn man damit manchmal ziemlich alleine dasteht: Die Manager der ausgezeichneten Fonds hatten damit Erfolg.

Aktiv oder passiv – diese Frage treibt viele Anleger um. Doch wichtig ist dafür zunächst zu klären, was „aktiv“ überhaupt bedeutet. Denn viele Fonds, die sich als aktiv verwaltet vermarkten, weichen kaum von ihrem Vergleichsindex ab – und kassieren dennoch entsprechende Gebühren. Diese sogenannten Indexschmuser haben dem aktiven Management insgesamt den Ruf eingebracht, den Markt nicht schlagen zu können.

Das Greiff Research Institut schaut sich daher regelmäßig an, wie aktiv Fondsmanager agieren und ob daraus Mehrwert für Anleger entsteht. Die zentrale These: Wer die echten Stockpicker von den verkappten Passivisten trennt, findet ein Fondsuniversum, das dem Index systematisch überlegen sein kann.

Methodisch stützt sich die Analyse auf zwei Kennzahlen: Tracking Error und Information Ratio. Der Tracking Error misst, wie weit ein Fonds von seiner Benchmark abweicht – und gilt den Greiff-Analysten weniger als Risikoindikator denn als Ausdruck von Mut. Dabei werden nur die 50 Prozent der Fonds berücksichtigt, die zu den aktiveren zählen. Die Information Ratio zeigt dann, ob dieser Mut belohnt wurde: Sie setzt den erzielten Mehrertrag ins Verhältnis zum eingegangenen aktiven Risiko. Die aktiveren Fonds mit der höchsten Information Ratio stellen die Sieger.

Die Analyse, die die Fondsexperten quartalsweise erstellen, umfasst mittlerweile etwa 9.000 Fonds in 132 Vergleichsgruppen und deckt damit laut Greiff Research Institut mehr als 90 Prozent aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds ab. Analysiert werden Zeitreihen von einem bis zu zehn Jahren, um Zufallstreffer auszuschließen und nachhaltig erfolgreiche Manager zu identifizieren.

Einige Fonds haben dabei über ein volles Jahrzehnt hinweg in jedem einzelnen Zeitfenster bewiesen, dass sie konsequent vom Index abweichen und gleichzeitig einen Mehrwert zur Benchmark generieren. Die Top-3-Sieger unterschiedlicher Kategorien – von Themenfonds bis alternativen Strategien – stellen wir auf den folgenden Seiten vor.

Die besten aktiven Aktienfonds (Regionen)

Bei den Aktienfonds mit regionalem Schwerpunkt dominieren Europa-Fonds. Auf Rang eins liegt eine Value-Strategie, Platz zwei belegt ein Fonds mit Fokus auf Nebenwerte. Alle drei Top-Strategien haben ihre Vergleichsgruppe auch auf längere Sicht deutlich hinter sich gelassen.

Platz 1: Dimensional European Value

ISIN: IE00B1W6CY02

Kategorie: Aktien Europa

Durchschnittliche Information Ratio (1/2/3/5/10 Jahre): 0,39

Sektor: Aktienfonds All Cap Europa

Aktienfonds All Cap Europa Auflegung: 20.05.2008

20.05.2008 Fondsgesellschaft: Dimensional Ireland

Dimensional Ireland ISIN: IE00B1W6CY02

IE00B1W6CY02 Performance YTD: 9,97%

9,97% Performance 1 Jahr: 26,74%

26,74% Performance 3 Jahre: 72,40%

72,40% Performance 5 Jahre: 108,95%

108,95% Performance 10 Jahre: 199,44%

199,44% Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,60

1,60 Tracking Error 3 Jahre: 6,63

6,63 Volatilität 3 Jahre: 10,68%

10,68% Volumen in Mio. EUR: 541

Platz 2: Alken Small Cap Europe

ISIN: LU0524465548

Kategorie: Small Caps Europa

Durchschnittliche Information Ratio (1/2/3/5/10 Jahre): 0,36

Platz 3: Ardtur European Focus

ISIN: IE000GA2ZS46

Kategorie: Aktien Europa

Durchschnittliche Information Ratio (1/2/3/5/10 Jahre): 0,34