Studie: Banken wollen Filialen aufmöbeln

Hintergrundinformationen: Das Meinungsforschungsinstitut forsa befragte im Juli und August 100 Entscheider aus 100 der größten Kreditinstitute in Deutschland zu den Branchentrends sowie zu den Strategien und Investitionszielen bis 2012. Die Befragungen wurden mit der Methode des „Computer Assisted Telephone Interview" (CATI) durchgeführt. Insgesamt wollen die Kreditinstitute den Aufenthalt in den Filialen für die Kunden künftig so angenehm wie möglich gestalten. Dazu gehört beispielsweise, Barrieren zu beseitigen, um die Geschäftsstellen für jeden Besucher problemlos zugänglich zu machen. Einige Institute richten sogar eigene Lounges oder Bistros ein.

Von der persönlichen Beratung und dem Verkauf in der Filiale versprechen sich die Kreditinstitute jedoch auch künftig hohe Gewinne. 60 Prozent der Kreditinstitute in Deutschland rechnen damit, dass der Filialvertrieb weiterhin am profitabelsten ist. Das ist das Ergebnis des „ Branchenkompass 2009 Kreditinstitute “, der von Steria Mummert Consulting durchgeführt wurde.„Die klassische Geschäftsstelle hängt modernere Vertriebswege weiterhin deutlich ab", sagt Stefan Lamprecht, Bankexperte bei Steria Mummert Consulting. „Damit das Filialprinzip seine Stärke auch langfristig beibehalten kann, ist es jedoch an der Zeit, das klassische Filialkonzept zukunftstauglich zu gestalten und den modernen Kunden seinen Bedürfnissen entsprechend zu bedienen – flexibel und auf die individuellen Wünsche zugeschnitten.“Jedes vierte Kreditinstitut will den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen künftig mit verschiedenen Filialtypen begegnen, um spezielle Zielgruppen besser bedienen zu können. Ein Beispiel dafür ist etwa ein Kompetenzzentrum, das sich auf den Bereich Immobilienfinanzierung konzentriert und die Möglichkeit bietet, Kunden umfassender als im klassischen Geschäftsstellenbetrieb zu den Themen Wohnen und Bauen zu beraten.