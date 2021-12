Studie: Banken wollen Preise senken

Einen zusätzlichen Schub erhält die Entwicklung durch die Einführung des Europäischen Zahlungsraums SEPA. Durch die Standardisierung des Zahlungsverkehrs in der Europäischen Union drängen Wettbewerber aus dem Ausland in den deutschen Markt.Bankmanager sehen diese Entwicklungen laut Umfrage auch deshalb mit Sorge, weil durch den schwindenden Kontakt mit dem Kunden auch dessen Bindung an die Bank an Kraft verliere. So seien langfristig auch Umsätze in anderen Geschäftsfeldern gefährdet. Die Positionierung gegenüber Wettbewerbern gilt daher als Top-Herausforderung für das Jahr 2010.Die Strategien zum Umgang mit den neuen Konkurrenten sind von Bank zu Bank unterschiedlich. Jede vierte Bank plant, neue Geschäftsfelder im Bereich Zahlungsmanagement auszuloten. Annähernd genauso viele Bankmanager verfolgen den entgegengesetzten Weg: Sie wollen den Zahlungsverkehr an einen Kooperationspartner auslagern.Am populärsten ist jedoch der Ansatz, die Preise für bestehende Angebote zu senken. Dazu müssen diese einfacher und effizienter gestaltet werden. So geben 42 Prozent der Befragten an, dass ihr Institut die Standardisierung automatisierter Zahlungen vorantreibt.