Svetlana Kerschner 26.11.2009 Lesedauer: 2 Minuten

Studie: Banking „Made in China“ bietet besseren Service

In der Vergangenheit haben Produkte „Made in China“ den deutschen Markt überschwemmt. Nun soll sich dieser Trend auch auf Finanzdienstleistungen ausweiten. Denn viele Banken und Versicherungen können sich vorstellen, ihre Institute teilweise in Niedriglohnländer auszulagern.