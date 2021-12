Studie: Bei Banken bricht das Industriezeitalter an

Die Bankenvorstände werden in den nächsten Jahren wohl den Vorbildern aus der Autoindustrie folgen, die sehr viel Geld in die Industrialisierung stecken. Wie eine Studie des Forschungsinstituts Steria Mummert Consulting ergab, werden die Banken in Deutschland jeden vierten Euro, der für Investitionen vorgesehen ist, in die IT-Optimierung stecken. Das ist das zweithöchste Budget nach dem Vertrieb.Durch die Industrialisierung ihrer Geschäftsprozesse wollen die Finanzinstitute ihre Dienstleistungen kosteneffizienter, schneller und zuverlässiger gestalten. Ganz freiwillig tun sie das allerdings nicht: 91 Prozent der befragten Entscheider gehen davon aus, dass die immer strenger werdenden Auflagen der Regulierer ohne standardisierte IT-Systeme kaum zu bewältigen sind.Da eine Generalüberholung bestehender IT-Systeme nicht billig ist, rechnen 85 Prozent der Entscheider damit, dass kleine Kreditinstitute zu diesem Zweck verstärkt mit großen Banken zusammenarbeiten werden. 2010 waren nur 67 Prozent der Befragten von einer stärkeren Kooperation mit großen Banken ausgegangen.Das derzeit noch größte Standardisierungs- und Automatisierungspotenzial für Banken liegt in der Banksteuerung und im Unternehmenskreditgeschäft. Jeweils 54 Prozent der Banker sehen hier noch nennenswerte Möglichkeiten zu industrialisieren. In der Banksteuerung haben vor allem Privatbankiers (80 Prozent der Befragten dieser Gruppe) sowie Firmenkundenbanken (64 Prozent) Potenzial, bei Unternehmenskrediten sind es die Sparkassen (66 Prozent).Die Studie "Branchenkompass Kreditinstitute" führte Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut und dem Meinungsforschungsinstitut Forsa durch. Die Forscher befragten 100 Entscheider – Vorstandsvorsitzende, Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, Leiter der Unternehmensentwicklung, Leiter von Finanzen und Controlling sowie Vertriebs- und Marketingleiter – von 100 größten Kreditinstituten in Deutschland.