Jeder zweite Privatanleger hält mindestens 10 Prozent Gold
Gold hat sich als fester Bestandteil deutscher Anlageportfolios etabliert – nicht trotz der globalen Unsicherheiten, sondern wegen ihnen. Wie tief das Edelmetall inzwischen im Denken der Privatanleger verankert ist, zeigt eine neue Umfrage.
Etwa jeder zweite deutsche Privatanleger hält derzeit einen Goldanteil von mindestens 10 Prozent in seinem Gesamtportfolio. Bei 8 Prozent der Befragten macht das Edelmetall sogar mehr als ein Fünftel der Anlage aus. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Boerse Stuttgart Commodities hervor, bei der mehr als 1.700 Teilnehmer befragt wurden.
Als wichtigste Motive nennen die Befragten die Diversifikation des Portfolios sowie den langfristigen Werterhalt. An dritter Stelle folgt der Schutz vor geopolitischen oder wirtschaftlichen Krisen – ein Motiv, das angesichts des anhaltenden Konflikts am Persischen Golf und weiterer globaler Spannungen an Gewicht gewonnen hat.
Physische Besicherung als Vertrauensanker
Bei der Auswahl konkreter Goldprodukte legen Anleger laut Umfrage besonderen Wert auf einen Emittenten mit Sitz in Deutschland. Ebenfalls hoch bewertet werden hohe Liquidität und die Möglichkeit, Produkte kurzfristig zu handeln. Zentral ist zudem die vollständige physische Besicherung: Viele Anleger bevorzugen Gold-ETCs, die zu 100 Prozent mit physischem Gold hinterlegt sind.