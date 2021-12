Redaktion 07.08.2017 Lesedauer: 1 Minute

Studie Das sind die besten Baufinanzierer

Wer ein Haus bauen und finanzieren will, muss sich zwischen einer großen Zahl an Baufinanzierern entscheiden. Dabei gibt es in Sachen Angebote und Leistung einige Unterschiede. Das zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität. 16 Unternehmen hat es untersucht und anschließend die besten herausgepickt.