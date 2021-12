Studie der DZ Bank - Teil 3 Die sichersten Dividendenzahler in den USA

Wie entwickeln sich die Dividenden angesichts der Corona-Pandemie? Welche Aktien gehören zu den sichersten Dividendenzahlern? Diese Frage dürfte vor allem risikoscheue Investoren beschäftigen, die bevorzugt in Aktien dividendenstarker Unternehmen investieren. Die DZ Bank liefert in einer aktuellen Studie detaillierte Informationen zur Entwicklung der Dividenden in Zeiten der Corona-Krise und nennt die Dividendenaristokraten für die Anlageregionen Deutschland, Europa und die USA. Hierfür hat das Research-Team unter anderem ausgewertet, wie sich die Dividendenzahlungen in den letzten 20 Jahren entwickelt haben.