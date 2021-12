Studie der Gothaer 75 Prozent der Deutschen wollen Anlagesicherheit

50.000 Euro – so viel Geld hätte wohl jeder mal gerne, um damit zu machen, was man will. Was wäre das aber? Dieser Frage ging nun der Versicherer Gothaer in einer Umfrage nach. Das Ergebnis: 41 Prozent der Befragten würden die Koffer packen und durch die Gegend reisen. Fast genauso viele würden das Geld für den Haus- oder Wohnungskauf ausgeben. Mehr als ein Drittel der Bundesbürger würde einen Teil der 50.000 Euro aber auch in die Altersvorsorge investieren. 29 Prozent der Befragten würden das Geld für Konsum ausgeben.Ein weiteres Ergebnis: Gerade jüngere Menschen unter 45 Jahren möchten große Risiken wie Krankheit, Tod oder Geldknappheit im Alter absichern. Laut der Studie gehen 41 Prozent der Menschen mit einem Einkommen von über 4.000 Euro im Monat davon aus, im Alter den bisherigen Lebensstandard nicht mehr aufrechterhalten zu können. In der mittleren Einkommensgruppe sind das 57 Prozent, in der unteren Einkommensgruppe sogar 63 Prozent.Wer jetzt ein Vorsorgeprodukt abschließt, legt laut der Umfrage besonders großen Wert auf Anlagesicherheit und Kostentransparenz. 75 Prozent aller Befragten halten diese Aspekte für die wichtigsten Kriterien. Gut zwei Drittel der Bundesbürger wünschen sich aber auch Flexibilität bei Ein- und Auszahlungen.